Twitter smaže tweety přející si Trumpovu smrt, Facebook bude mírnější

Americký prezident je aktivním uživatelem sociálních sítí, využívá zejména Twitter. Nicméně ten mu už mnohokrát zatrhl jeho výlevy, které byly přes čáru, často propagovaly nenávist, případně šířily zavádějící informace. Trump si tak s Twitterem a jinými sítěmi užil svoje, což se přetavilo dokonce do jím vydaných výkonných příkazů proti sociálním sítím. Twitter však není jednostranný a maže i nenávistné projevy opačným směrem, tedy i na adresu prezidenta. Což se děje zejména teď, když oznámil, že chytl koronavirou infekci a léčí se s nemocí COVID-19.

V jeho podmínkách služby je totiž klauzule, která říká, že tweety přející někomu smrt, vážné zranění nebo smrtelnou nemoc proti komukoli, mohou být smazány (především se má jednat o odstraňování příspěvků s přímou akcí k vytvoření škod na zdraví či životě). Nemusí to hned znamenat zrušení účtu, může to však znamenat např. dočasné pozastavení možnosti přispívat. Otázkou je, co se stane třeba s takovými tweety, které budou Trumpovi radit píchat si Savo do žíly, což je jedna z věcí, které před půl rokem sám navrhoval.

Pokud jde o konkurenční Facebook, ten bude o něco benevolentnější. Podobné výroky bude nadále omezovat především pro privátní osoby, případně veřejné osoby v dětském věku. Proti dospělým veřejným osobám, kam spadá i Trump, jsou takové výpady povoleny v případě, že v příspěvku nejsou tyto osoby označeny. K mazání příspěvků proti Trumpovi se přidala i síť TikTok.



