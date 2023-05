Twitter začne ve velkém mazat neaktivní účty, uvolní mnoho uživatelských jmen

Elon Musk po převzetí sociální sítě Twitter nenechává kámen na kameni, Dalším krokem má být velké mazání neaktivních uživatelských účtů. Tím by se měla uvolnit mnohá uživatelská jména, která by chtělo velké množství lidí, ale jsou zablokována uživateli, kteří svůj twitterový účet stejně nevyužívají. Podle Muska by mělo jít o účty, které byly neaktivní po dobu několika let, a zároveň varuje, že mnozí uživatelé kvůli tomu mohou pozorovat pokles v počtu sledujících. To je ale v zásadě jedno, protože neaktivní sledující je vlastně žádný sledující, jen nepravdivě zvyšuje číslo. To sice může některým lichotit, ale lepší je patrně vědět, kolik je reálných sledujících než fiktivních.



To se ale pochopitelně setkalo s velkou nevolí. Mnozí argumentují tím, že zmizí účty mnoha lidí, kteří např. zemřeli, a s tím i mnohé důležité tweety a památka na ně. Elon Musk proto následně reagoval tím, že nepůjde přímo o smazání těchto účtů, ale o jejich archivaci, nicméně s tím, že se uvolní ona uživatelská jména. Otázkou však je, co se stane s odkazy na tyto tweety, když se změní jména uživatelů, a tedy i URL adresy na ně. Podle Muska by takto mohlo být uvolněno 1,5 mld. uživatelských jmen.