Twitter zkouší "fleety", které zmizí za 24 hodin

V Brazílii byl spuštěn testovací provoz nové funkce "fleet" sociální sítě Twitter. Ta se chce svézt na popularitě krátkodobých příspěvků, jako jsou Stories, se kterými chce mít mnoho společného (nikoli však vše). Fleety tak na rozdíl od běžných tweetů budou mizet za 24 hodin a mají se zobrazovat v profilu uživatele, neuvidíte je tedy ve svém přehledu tweetu sledovaných kanálů. Cílem je, aby více tweetovali i lidé, kteří se bojí, že to, co napíší, bude viditelné do celého světa, a to natrvalo.



Dalším rozdílem proti tweetům je to, že je nelze retweetnout, lajkovat a ani na ně odpovědět. To lze učinit pouze přímo, tedy soukromou zprávou uživateli. Prozatím je rozhraní trochu osekané, nabízí přesto základní možnosti tvorby příspěvku, vložení fotografie, GIFu nebo videa. Samozřejmostí bude možnost postupně přidávat další příspěvky do vašeho příběhu s fleety. Trochu jiná je navigace mezi jednotlivými fleety, ale jinak by mělo být vše podobné konkurenčním platformám. Zatím však není jasné, kdy se nový typ příspěvků objeví i v dalších zemích.

