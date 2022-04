Twitter zvažuje Muskovu nabídku, mohla by být brzy uzavřena dohoda?

Elon Musk by si tak moc rád pořídil Twitter , aby dal dle svých slov světu platformu, na níž by lidé mohli bez obav praktikovat svobodu slova, přičemž samotný Twitter by měl být transparentní a jen minimálně moderovaný. Musk si přitom Twitter cení na 43 miliard dolarů a již nyní vlastní 9,2 procent jeho akcií, čili rád by od ostatních akcionářů odkoupil zbylých 90,8 procent, aby měl možnost zcela sám řídit směřování této sociální platformy.

Akcionáři Twitteru se však na to zatím dle ohlasů v médiích netvářili přívětivě a firma se i začala připravovat na možnost, že se Musk pokusí o nepřátelské převzetí a pokusí se obejít její správní orgány. Uvažovalo se i o využití strategie "poison pill", v jejímž rámci by ostatní akcionáři dostali možnost pořídit si další akcie se slevou, čímž by snížili Muskův podíl a výrazně prodražili nákup zbývajících akcií.

Elon Musk ovšem komisi SEC (Securities And Exchange Commission) nedávno potvrdil, že pro koupi Twitteru si zabezpečil veškeré potřebné prostředky, které by měly více než stačit na pořízení všech potřebných akcií z celkového balíku cca 800 milionů. Padla tu přitom suma 46,5 miliard dolarů, což je o 3,5 miliardy více v porovnání s výše uvedenou částkou, která se přitom týká celého Twitteru, z nějž ovšem Musk už vlastní svých 9,2 procent. Aktuálně je přitom tržní kapitalizace Twitteru 37,1 miliard dolarů.

A vypadá to, že oněch zabezpečených 46,5 miliard dolarů přinutilo vedení Twitteru podívat se na celou věc z nového úhlu, neboť je možné, že jím dříve nabízených 54,20 USD za akcii skutečně nemusí být "konečná a nejlepší nabídka", jak Musk dříve upozorňoval. Kdyby totiž chtěl čistě teoreticky na zbývající akcie vynaložit všechny sehnané prostředky, mohl by jít až na cca 64 USD za akcii. Na podobné hodnotě byly akcie Twitteru během loňského léta, ale poté už následoval pád až na 33 USD.