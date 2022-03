Ty nejlepší Intel Arc Alchemist jsou očekávány v květnu

Premiéra Intelu ale bude možná velká v tom smyslu, že se vůbec poprvé pustí zcela vážně do výroby samostatných grafických karet a představí jich celou řadu. Nebude ale velkolepá, aby úvodní nabídka překonala i hi-end firem AMD a NVIDIA, leda by snad Intel dokázal opravdu mocně mlžit. Všeobecně se ale ví, že se chce na hi-end svých konkurentů postupně dotahovat a generace Alchemist má být přinejlepším na úrovni RTX 3070 (Ti).

Na začátku roku nám Intel slíbil nástup Arc Alchemist během prvního kvartálu, což technicky stále může stihnout a mělo by to znamenat přinejmenším jejich formální představení a vypuštění prvních modelů určených pro OEM zákazníky. Už dávno je ale zřejmé, že karty od AIB výrobců přijdou výrazně později a dle Igora Wallosseka by se tak mělo stát mezi 18. a 22. týdnem, takže můžeme mluvit prostě o květnu.