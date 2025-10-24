Uber nabízí řidičům nový způsob výdělku. Mohou trénovat nejrůznější AI systémy
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Problémem v dalším vývoji systémů AI se stává nedostatek dat. Proto se firmy uchylují k tomu, že najímají lidi, aby vytvářeli nová trénovací data pro AI. Nyní se tak mohou zabavit nudící se řidiči Uberu.
Systémy umělé inteligence pronikají do mnoha oblastí našich životů, nicméně pro další trénování je potřeba více trénovacích dat. Těch je ale málo. Proto firmy vyzývají lidi, aby poskytli nějaká další data k trénování. Příkladem jsou např. fotobanky, které umožňují fotografům vydělávat poskytováním dat k trénování AI systémů (jež je nicméně v dlouhodobém horizontu zčásti nahradí). Dalším takovým systémem je platforma Uber, která mimo klasických dopravních služeb nabízí svým řidičům možnost si přivydělat i jinak, a to právě trénováním AI. Když řidič zrovna nemá co dělat a čeká na dalšího zákazníka (nebo i kdykoli jindy), může se v aplikaci dobrovolně přihlásit k poskytování požadovaných dat pro trénink AI systémů.
Nejde zde o to, že by nahrávali svou jízdu a učili AI řídit. Mezi tyto placené úlohy může patřit např. nahrávání sama sebe, jak mluví jazykem, který je pro něj nejpřirozenější, také může zasílat dokumenty napsané v cizích jazycích nebo nahrávat snímky z běžného života dle specifikovaných kategorií. Každý úkol by měl zabrat jen pár minut. Tyto úkoly najde v Opportunity Center podle toho, jak je požadují externí partneři Uberu. Ne vždy zde tak musí být nějaký úkol ke splnění, také jejich povaha se může měnit podle aktuálních požadavků partnerů a toho, jaká trénovací data aktuálně potřebují. Systém je prozatím dostupný vybrané skupině řidičů a kurýrů v USA.
