Ubisoft ohlásil Far Cry 6: v srdci moderní revoluce

Far Cry 6 máme očekávat na trhu 18. února 2021, čili již i ve verzích pro Xbox Series X a PlayStation 5, ale nebude to pouze next-gen hra, takže si ji zahrajeme i na starších konzolích, stejně jako na PC a UPLAY+. Těšit se můžeme i na herecké výkony Giancarla Esposita (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian), Anthonyho Gonzalese (Coco) a hudbu od Pedra Bromfana (Narcos).

Hra se bude odvíjet v tropickém ráji Yara, který bychom sice mohli identifikovat jako oblast na Kubě, ale dozvídáme se i o jeho hlavním městě Esperanza, takže půjde o vymyšlené místo, respektive ostrov. Na něm vládne prezident Antón Castillo (Espozito), který přísahal, že navrátí své zemi její bývalou slávu a k tomu vychovává svého syna Diega (Gonzales), což je vize, kterou nesdílí místní guerilla.

Samotní hráči se pak mohou vžít do role postavy Dani Rojas, která může být muž i žena, a to pochopitelně v boji proti Castillovi. Jako bojovník guerilly se tak podíváme do džungle, na venkov i do hlavního města Yary a využívat budeme moci široký arzenál zbraní, různá vozidla či jiné prostředky a také zvířecí spolubojovníky.

K dispozici budou vedle základní hry i verze Gold, Ultimate a Collector's Editions. Gold nabídne celý Season Pass, Ultimate k tomu přihodí i jistý Ultimate Pack (Jungle Expedition, Croc Hunter a Vice) a ke Collector's Editions získáme také model zbraně Tostador (72 cm dlouhý plamenomet rozložitelný na 7 částí) a další bonusy. Ubisoft také uvádí, že upgrade ze hry pro starší konzole na verzi pro nové bude zdarma.





