Ubisoft rozdává hry, jako první si zdarma stáhněte Rayman Legends

Pokud začínáte mít pocit, že jste během posledních týdnů dohráli snad všechny zakoupené hry, máme pro vás dobrou zprávu. Během dubna budete mít možnost si zdarma doplnit svou knihovnu o několik titulů z dílny vývojářského studia Ubisoft. Společnost totiž reaguje na pandemii onemocnění COVID-19, kvůli kterému musí velká část světa nuceně trávit většinu svého času doma. Na webové stránce free.ubisoft.com postupně najdeme řadu titulů, které budou dočasně ke stažení zcela zdarma. Pochopitelně nepůjde o nejnovější trháky, ale zatím první publikovaná hra naznačuje, že nás Ubisoft nechce zásobovat ani žádnými braky.

Až do pátku 3. dubna bude možné volně stáhnout skákačku Rayman Legends z roku 2013, která se v době svého vydání dočkala velmi pozitivního přijetí od novinářů i fanoušků. Více než osmdesát úrovní jistě zabaví milovníky tohoto žánru minimálně na dlouhé hodiny. Rayman Legends v oficiálním obchodě Ubisoftu běžně stojí 20 eur, tedy bezmála 550 Kč, i když v nabídce některých českých obchodů nalezneme tuto hru za méně než polovinu. Titul si můžete bezplatně stáhnout prostřednictvím softwaru Uplay. Potěší, že se jedná o doživotní licenci, takže hru si můžete bez obav zahrát i po skončení této akce.

Zdá se, že Ubisoft nám bude hry zdarma servírovat postupně, takže po Raymanovi můžeme očekávat další tituly, mimo jiné z populárních sérií jako Assassin’s Creed nebo Just Dance. Na výše uvedené stránce najdeme také odkazy na hry Might & Magic: Chess Royale nebo Rabbids Coding, ale ty jsou zdarma k dispozici dlouhodobě. Potom web uvádí některé trial a demo verze her včetně Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2 (obě časově omezený přístup k plné hře), Ghost Recon Wildlands (5 hodin na vyzkoušení plné verze), The Division (plný přístup po 6 hodin nebo dosažení 8. úrovně) a Trials Rising (časově neomezený přístup k části obsahu). Na rozdíl od Raymana je většina těchto titulů dostupná i pro jiné platformy než Windows, a to především Xbox One, PlayStation 4 nebo Nintendo Switch.

Ubisoft své fanoušky zároveň ujistil, že i přes složitou situaci pokračují zaměstnanci v práci na nových hrách, novém obsahu do stávajících her i zákaznické podpoře. Společnost také v rámci projektu Twitch Stream Aid darovala 150 tisíc dolarů Světové zdravotnické organizaci (WHO) na boj proti onemocnění COVID-19. Připomeňme, že další hry zdarma uvolnila platforma GOG , a to 27 starších titulů, které potěší nejen herní veterány.

