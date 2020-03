Ubisoft vyjádřil svou podporu platformě GeForce NOW

NVIDIA doporučuje využívat tento seznam her , který ukazuje konkrétní tituly podporované v rámci GeForce NOW. Těch je aktuálně přes 500 a dle ujištění NVIDIE by měly přibývat, ovšem od EA, Activison/Blizzard či jiných velkých studií to asi nebudou žádné.

NVIDIA tak nyní potřebuje veškerou podporu, aby její GeForce NOW v očích uživatelů neskončila jako služba, kde budou především hry od nezávislých vývojářů, různé indie tituly, produkce menších nakladatelů a jen sem tam nějaký AAA hit. Na pomoc přichází Ubisoft, který vypustil do světa ujištění, že GeForce NOW bude mít od něj i nadále podporu a zákazníci v jeho nabídce najdou kompletní herní portfolio z Ubisoft Store.

Svou herní streamovací službu přitom NVIDIA nabízí už od roku 2015, ale teprve od letošního února v ostrém provozu a jakmile ten přišel, nastal exodus herních vydavatelů, který naznačuje, že ti vidí GeForce NOW jako konkurenci. Do té doby šlo ale v jejich očích nejspíše o testovací platformu, na níž si mohli sami zkoušet smysl a využitelnost streamingu.

Ubisoft tak možná takové ambice nemá a evidentně vidí GeForce NOW spíše jako další příležitost, jak udat své hry i těm, kteří na ně nemají dostatečně výkonnou sestavu (nebo herní konzoli). Ostatně dle vyjádření firmy je GeForce NOW "nejmodernější služba, která stávajícím i novým PC hráčům dává k dispozici kvalitní zážitek a větší svobodu v tom, jak a kde chtějí hrát své oblíbené hry".

Uvidíme, kam se GeForce NOW bude ubírat a zda bude už do budoucna podporu herních firem získávat, nebo spíše jako doposud ztrácet.

