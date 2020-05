Ubisoft žaluje Apple a Google. Vadí mu kopie hry Rainbow Six Siege

Pokud si chcete zahrát populární taktickou střílečku Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, můžete tak učinit na počítači nebo herních konzolích. Verze pro mobilní zařízení neexistuje, ale této mezery na trhu se snažila využít řada vývojářů a vytvořit hry s podobnými prvky a scénářem, které by byly hratelné na smartphonu. Nejdál zašel titul Area F2, který vyšel po celém světě před pár týdny, a to pro Android a iOS. Ve virtuálních obchodech vyšel titul pod hlavičkou neznámého vývojáře Qookka Games, ale skutečným tvůrcem je hongkongská společnost Ejoy.com, která patří pod giganta Alibaba Group Holdings, vlastníka online tržiště AliExpress a řady dalších služeb.

Ubisoftu, který stojí za originálem Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, se ovšem mobilní Area F2 nezamlouvá tolik jako některým fanouškům. Francouzská společnost uvedla, že se jedná o téměř přesnou kopii Rainbow Six: Siege a podala žalobu u federálního soudu v kalifornském Los Angeles. Obžalovaným ovšem není vývojářské studio Ejoy.com ani jeho vlastník Alibaba, ale společnosti Apple a Google, které hru nabízejí ve svých virtuálních obchodech. Aplikace je sice v Apple App Store i Google Play Store k dispozici zdarma ke stažení, ale vzhledem k přítomnosti mikroplateb, které hráči mohou využívat k nákupu obsahu ve hře, jistě ani jedna z uvedených společností nepřijde zkrátka.

Ubisoft měl Apple i Google požádat o odstranění hry z důvodu porušení autorských práv, ale žádostem nebylo vyhověno. Pouze v Google Play Store si přitom Area F2 stáhlo přes pět milionů hráčů a v obou obchodech nalezneme hru v žebříčcích nejpopulárnějších titulů. Ubisoft ve své žalobě uvádí, že Rainbow Six: Siege má přes 55 milionů hráčů po celém světě a každý den si ji zahrají více než 3 miliony lidí. Řadí se tak mezi nejpopulárnější hry s konkurenčním multiplayerem a nejhodnotnější duševní vlastnictví v portfoliu Ubisoftu. Společnost také připomněla, že je hra velice populární jako esport, kde proti sobě profesionální a poloprofesionální týmy soutěží o ceny ve výši milionů dolarů.

Podle žaloby Area F2 kopíruje „prakticky každý aspekt Rainbow Six: Siege (...) od obrazovky výběru operátora po obrazovku s konečným skóre a vše mezi tím“. Francouzská společnost dodata, že „konkurenti Ubisoftu neustále hledají způsoby, jak využít popularitu R6S a upoutat pozornost a získat peníze od hráčů R6S.“ Společnosti Google, Apple ani Alibaba zatím neodpověděly na otázky zaslané serverem Bloomberg. Vývojářské studio Ejoy.com získala Alibaba v roce 2017 s cílem prorazit v mobilních a online hrách. Ačkoliv byla taktická střílečka Area F2 vydána teprve minulý měsíc, již od konce loňského roku měla v USA běžet kampaň propagující novou hru prostřednictvím YouTube, Facebooku, Instagramu a Twitteru.

