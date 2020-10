Údajný Ryzen 9 5900X otestován, jak si vede proti aktuálnímu 3900X?

AMD se tak nejspíše rozhodlo konečně vnést logiku do označování svých procesorů a APU, čili právě APU by už neměla být napřed, ale tam, kde mají být. Namísto Ryzen 4000 tak můžeme očekávat CPU Ryzen 5000 jako třeba model Ryzen 9 5900X, který se nyní ukázal pod kódovým označením 100-000000061-08 v CPU-Z. Může jít samozřejmě o podvrh, ale v této době by už nové Ryzeny měly být za branami firmy AMD a podobné úniky se dají očekávat.

Máme tu tak nejspíše 12jádrového nástupce modelu Ryzen 9 3900X, na což ukazuje i počet 24 vláken v testu CPU-Z.

Máme tu navíc jen jednoduchý test v rámci utility CPU-Z, který trvá jen několik sekund a poskytne nám základní přehled o jednovláknovém a vícevláknovém výkonu. Koukáme se na skóre 652,8 a 9482 bodů pro jedno a více vláken. Takovéto skóre je v případě zatížení jednoho vlákna o pětinu až čtvrtinu vyšší v porovnání s procesorem Ryzen 9 3900X, čili rovněž 12jádrovým modelem. Co se týče vícevláknového výkonu, zde už je rozdíl nižší, a to kolem 15 procent ve prospěch nového modelu. To ovšem nemusí být jeho konečná verze a je možné, že jde stále o jeden z níže taktovaných inženýrských vzorků, takže uvidíme.

AMD oficiálně představí nové Ryzen Vermeer právě za týden, čili 8. října a první modely by se měly dostat na trh 20. či 27. října, tedy ještě před představením nových Radeonů Navi 2X. Zajímavé je také udávané TDP 150 W, které by mělo platit i pro 12jádrový model a dle těchto informací bychom se zrovna nemohli těšit na vyšší efektivitu, čili výkon na watt. S výkonem na takt by to už mělo být lepší.



