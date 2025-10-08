Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Storage a RAM
>
SSD

UFS 5.0 představeno, slibuje přenosové rychlosti až 10,8 GB/s

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
UFS 5.0 představeno, slibuje přenosové rychlosti až 10,8 GB/s
JEDEC představil nový standard mobilních úložišť UFS 5.0. Ta více než zdvojnásobují přenosové rychlosti pro svižnější práci s AI. Rychlost má totiž dosahovat 10,8 GB/s.
Reklama
Mobilní telefony využívají různých typů úložišť, u středních a vyšších tříd je nyní běžné využití standardu UFS (Universal Flash Storage). To tentokrát výrazně navyšuje přenosové rychlosti zejména v zájmu svižného načítaní dat potřebných pro práci s AI. Ta se stává stále běžnější součástí mobilních zařízení a při jejím využití se počítá každá desetinka sekundy. Vyžaduje hodně dat, což posouvá nahoru požadavky na kapacitu paměti RAM, případně se to dá řešit rychlejší výměnou dat mezi RAM a úložištěm (a nebo také obojím zároveň). A právě toto má řešit nová generace UFS 5.0.
 
Zatímco UFS 3.x bylo na rychlosti 2,1 GB/s a UFS 4.x na dvojnásobku, tedy 4,2 GB/s u čtení (2,8 GB/s u zápisu), nová generace jde na více než 2,5násobek a měla by dosahovat maximální rychlosti 10,8 GB/s. To už je rychlejší než nejlepší SSD s PCIe 4.0, tedy někde mezi nimi a těmi výkonnějšími s PCIe 5.0. Mezi další úpravy nové generace patří lepší integrita signálu, vlastní napájecí větev pro lepší izolaci šumu mezi PHY a paměťovým subsystémem, dále tu máme inline-hashování pro vyšší bezpečnost.
 
Systém by měl nadále zajišťovat nízkou spotřebu při vysokém výkonu a vedle smartphonů a wearables by měl zamířit také do edge výpočtů, herních konzolí nebo oblasti automotive. Kdo ho využije jako první, zatím nevíme. Jen pro připomenutí, předchozí UFS 4.0 z roku 2022 dostal teprve nyní Google Pixel 10, nicméně Samsung ho měl u Galaxy S23 od roku 2023. 
 
Zdroj: 9to5google.com, uk.pcmag.com, ilustrační foto (ChatGPT AI)

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
26.9.2025, Milan Šurkala
QNAP Qsync 6.0 Beta přináší lepší plánování záloh, vícenásobné verzování a další
QNAP Qsync 6.0 Beta přináší lepší plánování záloh, vícenásobné verzování a další
7.7.2025, Milan Šurkala
Samsung ukázal 32Gbps paměti GDDR7 s napětím 1,1 V
Samsung ukázal 32Gbps paměti GDDR7 s napětím 1,1 V
21.3.2024, Milan Šurkala
Samsungu o 96 % klesl zisk, výroba čipů ve velké ztrátě
Samsungu o 96 % klesl zisk, výroba čipů ve velké ztrátě
6.5.2023, Milan Šurkala9
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
Včera, Milan Šurkala8
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
6.10.2025, Milan Šurkala28
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
6.10.2025, Milan Šurkala5
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
6.10.2025, Milan Šurkala
Bezpečnostní funkce Intel SGX i AMD SEV-SNP napadeny, chce to ale fyzický přístup
Bezpečnostní funkce Intel SGX i AMD SEV-SNP napadeny, chce to ale fyzický přístup
6.10.2025, Milan Šurkala4
ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %
ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %
6.10.2025, Milan Šurkala6
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
5.10.2025, Milan Šurkala6
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
5.10.2025, Milan Šurkala4