UFS 5.0 představeno, slibuje přenosové rychlosti až 10,8 GB/s
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
JEDEC představil nový standard mobilních úložišť UFS 5.0. Ta více než zdvojnásobují přenosové rychlosti pro svižnější práci s AI. Rychlost má totiž dosahovat 10,8 GB/s.
Reklama
Mobilní telefony využívají různých typů úložišť, u středních a vyšších tříd je nyní běžné využití standardu UFS (Universal Flash Storage). To tentokrát výrazně navyšuje přenosové rychlosti zejména v zájmu svižného načítaní dat potřebných pro práci s AI. Ta se stává stále běžnější součástí mobilních zařízení a při jejím využití se počítá každá desetinka sekundy. Vyžaduje hodně dat, což posouvá nahoru požadavky na kapacitu paměti RAM, případně se to dá řešit rychlejší výměnou dat mezi RAM a úložištěm (a nebo také obojím zároveň). A právě toto má řešit nová generace UFS 5.0.
Zatímco UFS 3.x bylo na rychlosti 2,1 GB/s a UFS 4.x na dvojnásobku, tedy 4,2 GB/s u čtení (2,8 GB/s u zápisu), nová generace jde na více než 2,5násobek a měla by dosahovat maximální rychlosti 10,8 GB/s. To už je rychlejší než nejlepší SSD s PCIe 4.0, tedy někde mezi nimi a těmi výkonnějšími s PCIe 5.0. Mezi další úpravy nové generace patří lepší integrita signálu, vlastní napájecí větev pro lepší izolaci šumu mezi PHY a paměťovým subsystémem, dále tu máme inline-hashování pro vyšší bezpečnost.
Systém by měl nadále zajišťovat nízkou spotřebu při vysokém výkonu a vedle smartphonů a wearables by měl zamířit také do edge výpočtů, herních konzolí nebo oblasti automotive. Kdo ho využije jako první, zatím nevíme. Jen pro připomenutí, předchozí UFS 4.0 z roku 2022 dostal teprve nyní Google Pixel 10, nicméně Samsung ho měl u Galaxy S23 od roku 2023.
Zdroj: 9to5google.com, uk.pcmag.com, ilustrační foto (ChatGPT AI)