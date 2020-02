Ukázal se Radeon Instinct MI100 s GPU Arcturus

AMD Radeon Instinct MI100 by tak měl navázat na předchozí modely, jejichž řada MI zatím vyústila v model Radeon Instinct MI60 se 7nm GPU Vega a 32 GB paměti HBM2. Nový MI100 ostatně ukazuje také 32 GB paměti HBM2, ale to neznamená, že v tomto ohledu nenastane pokrok. Však zrovna nedávno se Samsung pochlubil novými paměťmi HBM2E "Flashbolt", které dosahují propustnosti na pin zatím 3,2 Gb/s a zvládnou i 4,2 Gb/s. Kdyby tak MI100 přišel takovými 3,2Gb/s paměťmi vyzbrojen, oproti MI60 by nabídl o 60 % vyšší paměťovou propustnost.

Informace o Radeonu Instinct MI100 nám předkládá Komachi Ensaka ve svém krátkém, ale hodnotném tweetu se zprávou: AMD MI100 HBM2 D34303 A1 XL 200W 32GB 1000M.



AMD MI100 HBM2 D34303 A1 XL 200W 32GB 1000M. — 比屋定さんの戯れ言@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) February 7, 2020

D34303 označuje variantu čipu Arcturus XL, která má zatím TDP 200 W a udávaný takt 1000 MHz, ovšem ten by se měl týkat spíše pamětí HBM2, než samotného GPU. Nicméně o takty v tuto dobu stejně ještě nejde, neboť ty budou patřit až mezi to poslední, co bude AMD na nových kartách ladit.

O generaci Arcturus už víme dlouho a ostatně jde o další název převzatý z astronomie, který je na řadě po Polaris, Vega a Navi (přezdívka pro Gamma Cassiopeiae). O označení další chystané generace zatím nevíme.

O GPU Arcturus XL se mluví jako o velkém monolitickém jádru, takže na rozkouskované grafické čipy asi čas ještě nenastal. Označení MI100 by tak podobně jako v předchozích případech mohlo označovat výkon v INT8, což by tak bylo 100 TFLOPS výkonu především pro AI. V případě obvyklých FP32 (single precision) by pak šlo očekávat přibližně 25 TFLOPS oproti 14,7 TFLOPS karty Radeon Instinct MI60.

Serveru techPowerUp se také povedlo získat BIOS této karty, který ukazuje, že takt 1 GHz by se měl týkat pamětí, ale i základu pro GPU, jež má zatím turbo na 1334 MHz. A vypadá to, že Arcturus nebude určen pro klasické grafické karty, neboť nebude vybaven 3D rasterizačním enginem. Díky tomu ovšem může uvolnit místo na čipu výpočetním jednotkám a dosáhnout vyššího výkonu. Čili Arcturus může klidně nastoupit vedle velkých Navi, aniž by si tyto produkty lezly do zelí.

