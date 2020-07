Ukazují se další desktopové Ryzen Renoir včetně finálních verzí

Tomu se ostatně dá věřit, neboť nová APU od AMD už co nevidět očekáváme na trhu společně s procesory Ryzen 3000 XT.

Ryzen 7 4700G už rozpozná také utilita CPU-Z, která ukázala takt až 4,45 GHz a očekávané specifikace s osmi fyzickými a šestnácti logickými jádry, 8 MB L3 cache a 65W TDP. Právě kapacita L3 cache je co do specifikací hlavní rozdíl mezi CPU částí nových APU a rodinou Ryzen "Matisse", na což jsme se krátce podívali už včera . Matisse s osmi jádry tak sice mají čtyřnásobek L3 cache, ovšem vzhledem ke svému čipletovému provedení i výrazně vyšší latence při komunikaci s pamětí RAM na rozdíl od monolitického Renoir.

I to bude jistě předmětem řady testů, které nám ukáží, kde může být lepší nižší kapacita L3 cache s nižší latencí mezi CPU a RAM a kde zase podstatně vyšší kapacita L3 a zdlouhavější komunikace s pamětí.

Co se týče grafické části, máme tu maximálně 8 CU, čili 512 Stream procesorů, které nabízí právě i Ryzen 7 4700G, a to na taktu až 2100 MHz. Právě i vysoký takt má za úkol nahradit celkově nižší počet CU oproti předchozí generaci APU.

Ryzen 7 4700G na desce ASRock B550 Taichi

Dozvídáme se také, že nejen desky s B550, ale i B450 s nejnovějším BIOSem mohou už nyní nové Renoir podporovat, ovšem na co se stále čeká, jsou grafické ovladače. Čili v této době nemá velký smysl testovat grafiku nových APU. Zvědaví také budeme na to, jak to bude s využitím rychlých pamětí k navýšení výkonu integrované Vegy.

Renoir jsou doporučeny pro paměti DDR4-3200, ale budou umět využít i podstatně rychlejší. Na druhou stranu samozřejmě nemá smysl kupovat pro APU ty nejrychlejší paměti, které nám sice mohou o několik procent zvednout výkon, ale za jakou cenu? Ostatně ta bude i tématem pro samotné Renoir, protože jsme tu dosud neměli žádné APU, které by spadalo do skupiny Ryzen 7. Dá se tak očekávat, že desktopové Renoir rozhodně nebudou končit na 149 USD, neboť to by si AMD asi pohřbilo prodeje svých CPU, jež v případě osmijádrových modelů začínají na 279 USD.