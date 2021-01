Ukončení spouštění Adobe Flash nadělalo problémy železnici v Číně

Adobe Flash (kdysi Macromedia Flash) byl kdysi populárním nástrojem pro tvorbu různého multimediálního obsahu. Měl však problémy s výkonem i bezpečností, které se nikdy nepodařilo pořádně vyřešit, ačkoli Adobe poměrně často vydával další a další aktualizace. Postupně jej překonaly nové technologie, a tak vývojáři už několik let varovali, že přijde konec tohoto systému. Tento datum byl stanoven na 12. ledna 2021, kdy se poslední aktualizace systému z prosince 2020 postarala o to, aby obsah napsaný v Adobe Flash nebylo možno spouštět. Přesto se našlo pár stránek, které se na změnu nepřipravily. Jednou z nich byl i železniční systém ve městě Ta-lien v Číně. Platforma, která se obvykle používala na tvorbu jednoduchých her a přehrávání videí, zde byla využívána pro vlakové systémy.

Oficiální vyjádření zní, že ve Flashi byl udělán jen systém pro monitorování vlaků a jízdních řádů přes prohlížeč, který byl aktualizací odstaven na některých novějších počítačích, ale samotný vlakový systém a jejich vypravování běželo v pořádku. Některé zdroje sice tvrdí, že se zastavil i samotný provoz vlaků, ale to může být přibarvování si situace některými médii. Situaci řešili technici zhruba 20 hodin, než se jim povedlo na dotčené pracovní stanice zpět nainstalovat starší verzi Flashe, která nemá vestavěný "kill switch" a která se sama neaktualizuje. Jak dlouho ještě v Ta-lienu poběží na záměrně starší verzi Flashe, to ukáže až čas. Je však zajímavé, že ani po tolika letech varování ze strany Adobe se na změnu nepřipravili.



