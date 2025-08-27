>
UltraRAM se přiblížily k zahájení produkce, konečně byl vyvinut nový proces výroby
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Dlouho očekávané paměti UltraRAM se konečně opět trochu více přiblížily k zahájení produkce. Byl totiž vyvinut speciální typ epitaxe, procesu, který je potřeba k jejich výrobě.
Paměti UltraRAM by měly být kombinací klasických pamětí RAM a NAND v jednom. Mají mít tedy velmi vysoké přenosové rychlosti pamětí RAM i mnohem vyšší životnost než NAND (o několik řádů vyšší počet přepisů), na druhou stranu si z NAND berou non-volatilitu ukládání dat, tedy nevyžadují napájení k udržení informace. Ba co víc, zatímco u některých SSD můžeme počítat s udržením informace v řádech měsíců nebo let, tady by mělo jít až o 1000 let. Společnost Quinas Technology tyto paměti vyvíjí už roky, nicméně problémem bylo v dalších fázích vývoje zejména to, jak je vlastně vyrobit.
To se ale nyní mění. Společnost IQE totiž vyvinula nový výrobní proces, který je pro výrobu těchto pamětí potřeba. Je založen na epitaxi, což je proces, při kterém polovodičové vrstvy "rostou" na krystalickém substrátu (v tomto případě s antimonidem galia a antimonidem hliníku, což je poprvé na světě). Poté se využijí už standardnější polovodičové výrobní procesy (např. fotolitografie a leptání) ke konečnému vytvoření struktur paměťového čipu. Vývoj tohoto procesu je významným milníkem k tomu, aby se v budoucnu mohla rozjet výroba těchto pamětí. Kdy [a zda vůbec] se však rozjede pilotní a pak velkosériová výroba, je stále nejasné. Další otázkou je, jak vysoká bude jejich cena.
