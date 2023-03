Únik Gigabytu znovu potvrzuje 12 GB pro RTX 4070 a jen 8 GB pro RTX 4060

Společnost Nvidia chystá nové grafické karty GeForce RTX 4070 a slabší řadu RTX 4060, u kterých už zhruba víme, co by měly přinést. Máme zde další potvrzení starších úniků a ten nový zmiňuje dvě grafické karty společnosti Gigabyte, a to GeForce RTX 4070 AERO OC 12 GB (GV-N4070AERO OC-12G) a GeForce RTX 4060 Gaming OC 8 GB (GV-N4060GAMING OC-8GD). To nám opět potvrzuje, že GeForce RTX 4070 by měla získat 12 GB paměti, na druhou stranu by měla dostat užší 192bitovou sběrnici pamětí, což je sice krok zpátky proti předchůdci, ale vynahradit by to měl podstatně vyšší takt paměťových čipů.



Horší je to ale s GeForce RTX 4060. Každý další únik snižuje šanci na větší množství paměti a tento opět ukazuje, že novinka půjde z původních 12 GB na menší 8GB paměť. Předpokládá se, že se to bude týkat obou variant, tedy nejen RTX 4060, ale také RTX 4060 Ti. To by současně mělo znamenat jen 128bitovou sběrnici pamětí a paměťová propustnost by se tak měla pravděpodobně zastavit na 288 GB/s. Pokud jde o samotné čipy, RTX 4060 by měla mít 3072 CUDA jader, RTX 4060 Ti pak 4352 jader a nová RTX 4070 má dostat čip s 5888 CUDA jádry. Pokud jde o TGP, ty by se v tomto pořadí měly pohybovat na hodnotách 115 W, 160 W a nakonec 200 W.