Uniká benchmark mobilní GeForce RTX 4050: překoná RTX 3050 Ti

Řada nových grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000 je zatím dosti chudá, zahrnuje totiž jen desktopový high-end. Ohledně mainstreamu, low-endu a mobilních čipů se tak zatím musíme spolehnout jen na informace z různých úniků. Další z nich se týká mobilního low-endu, GeForce RTX 4050 (zde by se měl objevit čip AD107). Ta unikla přes benchmark PugetBench od Pugetsystems, kde byl otestován notebook od Samsungu (NP960XFH) s procesorem Intel Core i7-13700H a výše zmíněnou grafikou RTX 4050.



O grafické kartě jsme se ale nedozvěděli žádné podrobnější informace, máme tu akorát výsledky v benchmarku. Konkrétně šlo o PugetBench for Premiere Pro 0.95.6 (Premiere Pro 22.6.2), kde bylo dosaženo GPU Score 57,4 bodů. Abychom si to dali do souvislosti, původní RTX 3050 v tomto testu dosahovala 43,4 bodů, takže novinka překovává předchozí generaci o 32 %. Překonává i výkonnější model RTX 3050 Ti, který měl 48,9 bodů, což znamená 17% náskok. Zde je ale nutno říci, že s výkonem může hodně zamávat chlazení konkrétního notebooku i nastavení TDP.