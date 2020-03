Unikají benchmarky Intelu Xe v Tiger Lake, je lepší než GPU AMD Vega 8

Tiger Lake, které by měly být vybaveny novými grafickými čipy Intel Xe. Všichni jsme zvědaví na to, jakého výkonu by tato GPU měla dosahovat, a Intel si pro nás chystá nové 10nm procesory, které by měly být vybaveny novými grafickými čipy Intel Xe. Všichni jsme zvědaví na to, jakého výkonu by tato GPU měla dosahovat, a první uniklé výsledky ukazují, že by to vůbec nemuselo být špatné. Test v 3DMarku srovnával výkon s Ryzenem 9 4900HS, nicméně obě dvě platformy se hodně lišily výkonem CPU a pamětí, takže je výsledky nutné brát trochu s rezervou.

Např. Ryzen měl takt 3,0 GHz a Boost 4,4 GHz, zatímco u procesoru Intel to bylo 2,7 GHz na základním taktu, Turbo pak ukazovalo jen 2,8 GHz. To napovídá, že by mohlo jít o nějaký z prvních vzorků a finální verze budou mít asi Turbo o něco vyšší. Rozdílem je také počet jader, kde AMD mělo 8C/16T, zatímco Intel 4C/8T. Lišila se také kapacita RAM, 16 GB versus 8 GB.

V celkovém skóre sice vyhrála platforma AMD s 3691 body proti 3157 bodům u Intelu, nicméně Graphics Core už vypadal poněkud jinak a tam bylo dosaženo 4084 versus 4514 bodů, což je o 10,5 % více pro Intel. Oba Graphics Test 1 i 2 totiž znamenaly vítězství Intelu. V prvním případě to bylo 19,8 fps proti 21,13 fps (+6,7 % pro Intel), v druhém pak 16,1 fps proti 18,32 fps (+13,7 % pro Intel). Naopak Physics Score bylo jasně v režii AMD (+63,4 %) a Combined Score přineslo dokonce +73,5 % pro AMD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: