Unikají další údaje o GeForce RTX 3050 a 3050 Ti

Benchmarky se často postarají o zajímavé úniky a nyní tu máme další, které se objevily v databázi Geekbench. V tomto případě jde o low-endové modely GeForce RTX 3050 a RTX 3050 Ti. Dosažené výsledky ale ukazují, že se i tak můžeme těšit na vskutku velmi vysoký výkon odpovídající někdejšímu high-endu. Ale popořadě. Mělo by zde být zde jádro GA107. V případě základní varianty RTX 3050 se hovoří o 16 SM a 2048 CUDA jádrech, RTX 3050 Ti by se měla polepšit na 20 SM a 2560 CUDA jader.



Oba dva modely by měly mít 12Gbps GDDR6 paměti s kapacitou 4 GB a 128bitovou sběrnicí, což by mělo zajistit propustnost 192 GB/s. TGP je zatím nejistá, spekuluje se o 50 W u slabší a 60 W u silnější verze. Dosažený výkon je přitom opravdu velmi pěkný. Slabší model dosáhl 52587 bodů v OpenCL Score, což je jen těsně pod výkonem desktopové GeForce RTX 1080 (54513 bodů), silnější se dostal dokonce na 60559 bodů. To pak jen těsně zaostává za desktopovou GeForce RTX 1080 Ti (60935 bodů).

