Unikají specifikace AMD EPYC "Genoa", při 96 jádrech budou mít 360W TDP

Koncem letošního roku by se měly objevit nové serverové procesory AMD EPYC 9000 "Genoa". Ty budou využívat architekturu Zen 4 a mají být vyráběny 5nm procesem. Těšit se lze také na 12kanálový řadič pamětí DDR5, podporu PCIe Gen 5 a dalších technologií jako CXL, šifrování paměti a podobné. Dostanu nový socket SP3 (LGA-6096), který oproti SP3 navýší podporované TDP ze 450 W až na 700 W. Přesto ani nejhladovější CPU z níže uvedeného seznamu nepřekonal původní hranici.



Nyní se na internetu objevila také tabulka připravovaných procesorů, mezi kterými je 12 typů připravených k výrobě a dalších 6 blíže neurčených modelů, které byly k dispozici jako inženýrské vzorky. Ty na Twitteru zveřejnil leaker Yuuki_Ans. Modely označené "ES" jsou inženýrské vzorky blíže neurčeného názvu.

CPU

Jádra/Vlákna

Cache

Takt

TDP

EPYC 9124

16/32

64 MB

2,6-2,7 GHz

200 W

EPYC 9174F

16/32

256 MB

3,6-3,8 GHz

320 W

EPYC 9224

24/48

64 MB

2,15-2,25 GHz

200 W

EPYC 9254

24/48

128 MB

2,4-2,5 GHz

200 W

EPYC 9274F

24/48

256 MB

3,4-3,6 GHz

320 W

Vidíme, že serverové EPYCy mají už při 16jádrové konfiguraci TDP 200 až 320 W, což je mnohem více než třeba 105 W u 16jádrového Ryzenu. Základní frekvence jsou přitom nižší. Jak ale uvidíme později, s narůstajícím počtem jader se už TDP moc nezvedá. Zároveň vidíme, že v nabídce budou modely s přídomkem "F", jejichž cache paměť vzroste z 64 MB na 256 MB, a také budou mít znatelně vyšší frekvence.

CPU

Jádra/Vlákna

Cache

Takt

TDP

EPYC 9334 32/64 128 MB 2,3-2,5 GHz 210 W ES 32/64 256 MB 2,7-2,85 GHz 260 W EPYC 9354/9354P 32/64 256 MB 2,75-2,85 GHz 280 W ES 32/64 256 MB 3,3-3,5 GHz 320 W EPYC 9454/9454P 48/96 256 MB 2,25-2,35 GHz 290 W ES 48/96 256 MB 3,2-3,4 GHz 360 W

Zde se nám už objevují ony inženýrské vzorky, které zatím nemají jméno, což ale neznamená, že se nemohou představit (např. jako modely "F").

CPU

Jádra/Vlákna

Cache

Takt

TDP

EPYC 9534 64/128 256 MB 2,3-2,4 GHz 280 W ES 64/128 256 MB 2,5-2,65 GHz 320-400 W ES 84/168 384 MB 2,0 GHz 290 W EPYC 9654P 96/192 384 MB 2,0-2,15 GHz 360 W ES 96/192 384 MB 2,0-2,15 GHz 320-400 W

Dostáváme se k modelům s největším počtem jader. Zde jsou zvláštní dva inženýrské vzorky, zejména ten s exotickým počtem 84 jader, který nedává moc smysl z pohledu počtu CCD (chápat by se dalo 80 jader při 10 CCD po 8 jádrech). Také poslední vzorek vypadá specifikacemi stejně jako model EPYC 9654P, takže je otázkou, o co vlastně jde (může jít jen o předprodukční vzorek téhož). Oficiálně budou procesory představeny v posledním čtvrtletí letošního roku, nicméně první kusy by již měly putovat k obchodním partnerům.