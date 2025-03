Unikají specifikace GeForce RTX 5050, 5060 i 5060 Ti, posuny mizerné i významnější

Patrně v průběhu dubna bychom se měli dočkat nových mainstreamových karet Nvidie s architekturou Blackwell. Dosavadní modely této generace jsou spíše zklamáním nepříliš pozměněnými specifikacemi a nárůstem spotřeby při víceméně nezměněné efektivitě. Nárůsty výkonu jsou spíše menší (u většiny modelů obvykle okolo 20 %), což je ale na druhou stranu překvapivě dost vzhledem k tomu, jak málo se změnily teoretické hodnoty. V případě mainstreamových karet to bude ještě zajímavější. Někde budou posuny ještě menší, v podstatě nulové, jinde ale poměrně výrazné.

GPU GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 3050 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti CUDA jádra 2560 3840 4608 2560 3072 4352 Zákl. frekvence - - - 1,55 GHz 1,83 GHz 2,31 GHz Boost frekvence - - - 1,78 GHz 2,46 GHz 2,54 GHz Hrubý výkon FP32 - - - 9,1 TFLOPS 15,11 TFLOPS 22,06 TFLOPS Paměti 8 GB GDDR6 8 GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 Sběrnice 128 bit 128 bit 128 bit 128 bit 128 bit 128 bit Propustnost - 448 GB/s 448 GB/s 224 GB/s 272 GB/s 288 GB/s TDP 130-135 W 150 W 180 W 130 W 115 W 160/165 W

Pokud jde o základní GeForce RTX 5050, ta vypadá na velké zklamání. Podle zákulisních informací by měla mít jen 2560 CUDA jader, tedy stejně jako předchozí dvě generace stará RTX 3050. Měla by mít i stejnou 8GB paměť GDDR6, tedy oproti ostatním modelům řady RTX 5000 by kvůli ceně neměla přejít na čipy GDDR7. Původně se zdálo, že by RTX 5050 mohla být i docela silnou kartou kvůli 130W TDP, což je sice stejná hodnota jako u předchůdce, ale o dvě generace později bychom už čekali při stejné TDP výraznější posun ve specifikacích. To se ale patrně nestane. Tak jen doufejme, že se to projeví alespoň v taktu, který byl u RTX 3050 v Boostu necelých 1,78 GHz.

Naopak docela dobře vypadá posun u GeForce RTX 5060. Zde se mluví o zvýšení počtu CUDA jader z 3072 na 3840, což je 25 % k dobru. To už je poměrně výrazný nárůst, netypický pro nástupnické modely řady RTX 5000, kde se s jádry obvykle moc nehýbalo. Frekvence se patrně moc nezvýší, pokud vůbec. Každopádně bychom tu měli mít rychlejší GDDR7 paměti a spolu se změnou architektury by tohle mohla být konečně karta, která proti předchůdci přinese trochu významnější posun ve výkonu. Jak bylo řečeno výše, u většiny modelů RTX 5000 došlo k mnohem většímu nárůstu výkonu, než by naznačovaly takřka nezměněné specifikace, co to tedy udělá, když se zde specifikace výrazněji změní a karta dostane 25 % CUDA jader navíc?

Každopádně je tu i jeden problém, který nám to patrně zhatí. Karta zůstává na 8 GB VRAM, takže výkon navíc by se teoreticky mohl projevit spíše v nižších rozlišeních, kde je potřeba paměti menší, jenže v nich je vliv výkonu GPU relativně malý. Naopak ve vyšších rozlišeních, kde se vliv GPU zvětšuje a kde by se větší počet CUDA jader mohl i výrazněji projevit, tam zase bude problémem a brzdou malá paměť. Takže opatrnost je určitě na místě. Navíc počítejme s nárůstem TDP ze 115 na 150 W.

GeForce RTX 5060 Ti pak vypadá na klasický update pro RTX 5000. Takřka nezměněný je počet CUDA jader ze 4352 na 4608, což je necelých 6 % nahoru. Vzhledem k tomu, že i zde se očekává využití pamětí GDDR7, by to spolu s vylepšeními architektury opět mohlo přinést oněch cca 20 % výkonu navíc, jak je u většiny karet RTX 5000 typické proti svým předchůdcům. U těchto karet by TDP měla vzrůst ze 160-165 W na 180 W. Stejně jako u předchůdce, i zde by měly být k dispozici 8GB i 16GB karty, v obou případech na úzké 128bitové sběrnici.