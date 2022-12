Unikají specifikace základní GeForce RTX 4070, zůstane ji 12 GB paměti

GeForce RTX 4070? Tentokrát už bude čip a označení karty dávat smysl, takže RTX 4070 bude mít stejný čip AD104 jako výkonnější verze Ti, konkrétně půjde o AD104-250-A1 s plochou 292 mm2 vyráběný procesem TSMC 4N. Pro zajímavost, předchozí RTX 3070 měla čip s plochou 392 mm2. Počet CUDA jader se proti 4070 Ti sníží ze 7680 na 5888, což je ale úplně stejně jako u předchozí RTX 3070. Najdeme tu 46 SM (RTX 4070 Ti má mít 60). 64 ROP (Ti bude mít 80) a 184 Tensor jader (Ti je na 240).

Počátek ledna a veletrh CES 2023 má přinést spoustu novinek, mezi nimiž by měly být i grafické karty GeForce RTX 4070 Ti a nejspíše také základní verze RTX 4070. Zatímco o RTX 4070 Ti už toho víme celkem dost (původně představena jako RTX 4080), o základní variantě se dozvídáme první informace teprve nyní. Co tedy bude nová? Tentokrát už bude čip a označení karty dávat smysl, takže RTX 4070 bude mít stejný čip AD104 jako výkonnější verze Ti, konkrétně půjde o AD104-250-A1 s plochou 292 mm2 vyráběný procesem TSMC 4N. Pro zajímavost, předchozí RTX 3070 měla čip s plochou 392 mm2. Počet CUDA jader se proti 4070 Ti sníží ze 7680 na 5888, což je ale úplně stejně jako u předchozí RTX 3070. Najdeme tu 46 SM (RTX 4070 Ti má mít 60). 64 ROP (Ti bude mít 80) a 184 Tensor jader (Ti je na 240).

Velikost L2 cache paměti se také sníží ze 48 MB na 36 MB, nicméně proti předchozí generaci, která měla jen 4 MB, je to výrazný nárůst. To spolu se značně zvýšeným taktem přinese patrně velmi výrazně vyšší výkon. Pokud bude zachován Boost 2610 MHz jako u RTX 4070 Ti, mohl by výkon v FP32 spadnout ze 40,09 TFLOPS na 30,74 TFLOPS, což je ale stále o polovinu více než u předchůdce (20,31 TFLOPS).

Some updates of RTX 4070:

PG141-SKU336/337

AD104-250-A1

5888FP32

12G 21Gbps GDDR6X

36M L2

250W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 9, 2022

RTX 4070 by si měla zachovat stejný paměťový systém jako 4070 Ti, a tak tu máme mít 192bitovou sběrnici a 12 GB paměti GDDR6X s 21Gbps čipy. To má přinést paměťovou propustnost 504 GB/s. I když předchůdce měl 256bitové paměti, ty běžely na 14 Gbps, takže propustnost byla trochu nižší se 448 GB/s a především měl jen 8 GB.





RTX 4070 Ti

RTX 3070 Ti

RTX 4070

RTX 3070

GPU

AD104-400-A1

GA104-400-A1

AD-104-250-A1

GA104-300-A1

Plocha čipu

292 mm2

392 mm2

292 mm2

392 mm2

Proces

TSMC 4N

Samsung 8nm

TSMC 4N

Samsung 8nm

CUDA jádra

7680

6144

5888

5888

SM

60

48

46

46

ROP

80

96

64

96

Tensor jádra 240 192 184 184 RT jádra 60 48 46 46 L2 cache 48 MB 4 MB 36 MB 4 MB Boost Frekvence 2610 MHz 1770 MHz 2610 MHz 1725 MHz FP32 výkon 40,09 TFLOPS 21,75 TFLOPS 30,74 TFLOPS 20,31 TFLOPS Sběrnice 192-bit 256-bit 192-bit 256-bit Paměti 12GB GDDR6X 8GB GDDR6X 12GB GDDR6X 8GB GDDR6 Paměťové čipy 21 Gbps 19 Gbps 21 Gbps 14 Gbps Propustnost pamětí 504 GB/s 608 GB/s 504 GB/s 448 GB/s TDP 285 W 290 W 250 W 220 W

Pokud jde o spotřebu TDP, ta se má údajně dostat na 250 W, což je o 35 W méně než u verze Ti, nicméně proti předchůdci musíme počítat s navýšením. Ten měl totiž 220 W. Vzroste-li výkon o více než polovinu, což se dá předpokládat (o polovinu vyšší hrubý výkon čipu, trochu vyšší paměťová propustnost a o polovinu vyšší kapacita), pak by to znamenalo velmi solidní posun v efektivitě. Ostatně pokud vezmeme jen hrubý výkon bez vlivu lepších pamětí, tak to vypadá, že se dostane na 123 GFLOPS na watt, zatímco RTX 3070 dosáhne jen 92 GLOPS/W, což je cca 33% zlepšení. Velkou otázkou je cena nových karet. Kolik si tipujete? Připomeňme, že u RTX 4070 Ti to nakonec vypadá na zachování vysoké ceny 899 USD.