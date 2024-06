Unikají spotřeby mobilních Intel Lunar Lake, mají 17W PBP a i MTP je příjemným překvapením

Intel Lunar Lake známe už od

Technické řešení nových mobilních procesorůznáme už od začátku června . Nedávno jsme se také dozvěděli, že by měly být oficiálně představeny v týdnu mezi 17. a 24. zářím s tím, že první notebooky s nimi půjdou na trh 25. září . To nejdůležitější ale stále chybělo. Takty a spotřeby. Nyní tu máme konečně neoficiální úniky se seznamem procesorů se všemi potřebnými údaji. Již delší dobu víme, že procesory budou mít 8 jader a 8 vláken kvůli absenci Hyper-Threadingu, nebudou tedy patrně kralovat vícevláknovému výkonu, mají mít však 16 GB nebo 32 GB integrované paměti LPDDR5X-8533, výkonné GPU Battlemage a také silné NPU, což má zajistit kombinovaný výkon pro úlohy AI až 120 TOPS.

Nejnovější úniky potvrzují předešlé informace o tom, že procesory mají mít 17W PBP, což je velmi příznivá hodnota. Na druhou stranu při 8 jádrech a 8 vláknech se dají očekávat relativně nízké hodnoty, to dnes není už zrovna nejvíce a Intel měl už mobilní procesory s mnohem vyšším počtem jader (a vláken), větší počty má např. i nový Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite.

Jedinou výjimkou ohledně PBP spotřeby má být Core Ultra 9 288V, jehož PBP má činit 30 W. Velkou otázkou je ale MTP, tedy maximální spotřeba v Turbu. Tady máme např. nynější procesory Meteor Lake-U s nižší 15W PBP, ale dost vysokou 57W MTP. Lunar Lake by v tomto měl být mnohem lepší, ten by totiž dle úniku měl mít u všech procesorů MTP spotřebu na úrovni 30 W, a to je dost pěkné číslo (uvážíme-li i výkon GPU a NPU). Přehled procesorů najdete níže v tabulce. Berte na zřetel, že nejde o oficiální informace, takže skutečnost může být v září odlišná.

Procesor

Jádra/Vlákna

Max. takty (E-Core/P-Core)

GPU

PL1/PL2

Int. paměť RAM

Cache

AI TOPS (NPU/GPU)

Core Ultra 9 288V

8/8

3,7 / 5,1 GHz

140V @ 2,05 GHz

30W / 30W

32 GB

12 MB

48 / 67

Core Ultra 7 268V

8/8 3,7 / 5,0 GHz

140V @ 2,00 GHz

17W / 30W 32 GB

12 MB 48 / 66

Core Ultra 7 266V

8/8 3,7 / 5,0 GHz

140V @ 2,00 GHz

17W / 30W 16 GB

12 MB 48 / 66

Core Ultra 7 258V

8/8 3,7 / 4,8 GHz

140V @ 1,95 GHz 17W / 30W 32 GB

12 MB 47 / 64

Core Ultra 7 256V

8/8 3,7 / 4,8 GHz

140V @ 1,95 GHz 17W / 30W 16 GB

12 MB 47 / 64

Core Ultra 5 238V

8/8 3,5 / 4,7 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 32 GB

8 MB 40 / 53

Core Ultra 5 236V

8/8 3,5 / 4,7 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 16 GB

8 MB 40 / 53

Core Ultra 5 228V

8/8 3,5 / 4,5 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 32 GB

8 MB 40 / 53

Core Ultra 5 226V

8/8 3,5 / 4,5 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 16 GB

8 MB 40 / 53

Jak je vidět, max. takty E-Core jsou 3,5 až 3,7 GHz dle verze, u P-Core pak 4,5 až 5,1 GHz. GPU bude k dispozici ve dvou variantách, podle výkonu je vidět, že se budou lišit v počtu Xe jader a u Core Ultra 7 a 9 máme mít 8 Xe jader, u Core Ultra 5 pak 7 Xe jader. Tyto procesory se také liší cache pamětí, která má 12 MB, resp. 8 MB. Procesory končící na "8V" mají 32GB integrovanou paměť RAM, "6V" pak značí 16GB paměť.