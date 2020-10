Uniklá roadmap ukazuje chystané procesory Intel Xeon

O procesorech Ice Lake z rodiny Xeonů jsme se nedávno dočetli, že byly odloženy. Na trh měly původně nastoupit ještě letos, ovšem samotný Intel v poznámkách ke svým finančním výsledkům za třetí kvartál potvrdil, že Xeon Ice Lake začnou být masově vyráběny během prvního kvartálu příštího roku. Na jeho konci by mimochodem měly být k dostání také Rocket Lake-S pro LGA 1200.

- klikněte pro zvětšení -





A pak tu máme onu novou roadmap, která rozděluje produkty barevně do čtyř skupin. Zelené jsou ty, které jsou již dostupné. Modré jsou aktuálně ve vývoji, fialové se plánují jako další generace a oranžové jsou spíše jen koncept a patří do říše úvah.

Dále tu je i rozdělení dle segmentů - dense (hi-end pro AI, HPC), mainstream, entry a zcela dole je pak naznačen vývoj softwaru či firmwaru. Ihned nahoře tak máme Walker Pass, respektive procesory Cascade Lake-AP a ty chce Intel kupodivu nabízet až do roku 2022 a možná i déle. Má ale nástupce pro Xeon Scalable, a to právě Ice Lake-X v generaci Tennessee Pass, které by ale měly mít jen jepičí život rozprostírající se pouze před dva kvartály. Pak už má nastoupit Denali Pass (Eagle Steam) s procesory Sapphire Rapids s podporou PCIe 5.0 a DDR5. Právě s jejich pomocí chce už Intel vstoupit do éry Exascale a vybavit jimi svůj superpočítač Aurora (cca 1 ExaFLOPS).

Jak to vypadá, nástup Ice Lake od druhého kvartálu 2021 by měl být skutečně široký, neboť tu máme celkem tři rodiny včetně Coyote Pass pro mainstreamové servery s jednou či dvěma paticemi. Ty mají být rovněž po půl roce nahrazeny procesory Sapphire Rapids v rámci Fox Creek Pass (Eagle Stream). Zajímavá je položka zcela dole v oblasti mainstreamu, kde se píše o jednopaticových serverech s výkonným I/O, které mají využít buď Ice Lake, či Sapphire Rapids.

Segment Entry nakonec obsahuje jednak platformu Whitley s procesory Ice Lake nahrazující rovněž Cascade Lake a nezapomnělo se ani na Xeon E pro malé servery či pracovní stanice, kde se uplatní právě generace Rocket Lake, která bude vycházet z desktopových verzí. Jako obvykle by to prostě měly být procesory s převážně deaktivovanými iGPU pro jednopaticové počítače.

