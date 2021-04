Uniklá roadmap ukazuje na 6nm CPU Ryzen 6000, co přinese Zen 4?

Je třeba ale mít na paměti, že jde stále o neoficiální informace, které byly zveřejněny před několika dny, ale dosud jsme se nedozvěděli nic o tom, že by mělo jít o podvrh. Takže se můžeme podívat na údajnou novou roadmap firmy AMD týkající se běžných procesorů a APU pro PC, kde je pár velice zajímavých údajů.

Dnes tu máme známou řadu Vermeer, Cezanne a Lucienne a už dříve jsme se dozvěděli, že příští APU zvaná Rembrandt mají být založena na 6nm technologii a jádrech Zen 3+ a RDNA2. To ostatně koresponduje s tím, jak AMD v tuto dobu reaguje na námitky, že Cezanne obsahují opět grafické jádro Vega.

Dozvídáme se totiž, že není zrovna snadné v rámci jedné generace APU přinést nová procesorová jádra plus novou grafickou architekturu i platformu s AM5 pro paměti DDR5, čili právě tomu odpovídají změny v čipech Rembrandt, kde má jít právě už o RDNA2, ale o jen mírně vylepšená procesorová jádra. Stejně tak v následujících Phoenix budou nabídnuta už jádra Zen 4, ovšem opět RDNA2.



Dle starší verze této roadmapy měly být procesory Warhol stále ještě 7nm, ovšem nově se dozvídáme o využití 6nm technologie i zde a stejně tak o Zen 3+. Otázka je, zda by opravdu mělo jít o proces N6 společnosti TSMC, anebo spíše o marketingový pokus firmy AMD poukázat na jisté optimalizace jinak stále stejného 7nm procesu N7. Možné je obojí, ostatně právě AMD nás dříve zmátlo tím, že označovalo Vermeer jako procesory tvořené 7nm+ technologií, což by poukazovalo na proces TSMC N7+ využívající EUV. Tak tomu ale není a šlo právě o snahu sdělit, že půjde o optimalizovaný, ale jinak stále stejný 7nm proces.

Warhol by tak měly dorazit ještě letos, s čímž by snad vzhledem ke spíše menším změnám neměl být problém a Rembrandt lze očekávat spíše někdy za rok, kdy už budou paměti DDR5 na trhu více zabydlené. V rámci generace Ryzen 7000 už to má být ale 5nm Raphael pro AM5, DDR5 i PCIe 5.0 a dokonce tu vidíme i zeleně zvýrazněnou grafickou architekturu RDNA2, což nahrazuje rovněž zeleně znázorněnou kolonku Navi ve starší roadmap.

Zatím nevíme, v jaké podobě by iGPU mělo do desktopových procesorů dorazit, ale vypadá to, že AMD nabídne grafiku, která může a nemusí být součástí každého takového CPU. Může jít jen o základní iGPU integrované do I/O jádra, nebo snad půjde o samostatný čiplet napojený na I/O jádro? Zelená barva může znázorňovat právě volitelnost či snad celkově malý význam, ostatně není jasné, jak by se Raphael s iGPU měly zařadit po boku opravdových APU Phoenix.

Uvidíme, nyní už je pomalu čas na konkrétnější informace o generaci Warhol jejíž vzorky by se mohly začít objevovat v průběhu léta.



