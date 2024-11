Unikly karty ASRocku s Intel B580 Battlemage, mají 12 GB VRAM a vysoké takty

Uvedení nových grafických karet Intel Arc Battlemage do desktopové oblasti by mělo být už jen záležitostí týdnů. Intel ohlašoval výrazné zlepšení na úrovni architektury, k tomu mají přijít výrazně vyšší takty. Spolu se stále se zlepšujícími ovladači doufáme, že se nezopakuje fiasko karet Arc Alchemist, kdy při uvedení nedosahovaly ani zdaleka takového výkonu jako po několika aktualizacích driverů, což jim jednoznačně uškodilo (první dojem hraje velkou roli, následná vylepšení už spousta lidí moc nevnímala). Na Amazonu se chvilkově ukázaly dva záznamy o grafických kartách ASRock, které už mají novou architekturu Arc Battlemage, konkrétně šlo o B580 Challenger OC a B580 Steel Legend OC.

ASRock Intel Arc B580 Challenger OC je kartou se dvěma ventilátory a 2slotovým chladičem, jedním HDMI a 3 DisplayPorty, napájení má pak na starosti jediný klasický 8pinový konektor, což napovídá, že by se spotřeba tohoto přetaktovaného modelu měla pohybovat do 225 W. Přesnou TDP ale neznáme, předchůdce měl 185 W. Pozitivní zprávou je navýšení kapacita VRAM proti předchůdci z 8 GB na 12 GB, na druhou stranu se 256bitová sběrnice zúžila na 192 bitů. Při 19Gbps čipech to ale znamená stále velmi pěknou propustnost 456 GB/s. To není o mnoho nižší než 512 GB/s u A580. Zatímco A580 měla 24 Xe jader, B580 půjde trochu níže na 20 Xe2 jader.

ASRock Intel Arc B580 Steel Legend OC má světlý design a v tomto případě tu najdeme 2,5slotový chladič se třemi ventilátory. Pro jistotu už obsahuje dva 8pinové konektory a frekvence čipu zde dosahuje 2800 MHz. To je velmi výrazný nárůst proti A580, která měla v základu jen 1700 MHz, nicméně většina karet A580 měla Boost okolo 2000 MHz. To znamená 40% navýšení frekvencí a 17% snížení počtu jader, celkově o 17 % vyšší hrubý výkon. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že Battlemage už v procesorech Lunar Lake ukázal zhruba 40% navýšení výkonu díky lepší architektuře (při přepočtu na stejný hrubý výkon daný počtem jader a taktem), takže to by nás dostávalo na cca 60 % vyšší výkon než u Intel A580. A to rozhodně nezní špatně.



Nové grafické karty Intelu budou samozřejmě podporovat Intel XeSS i Intel XMX pro vylepšené maticové výpočty, což se hodí např. i pro algoritmy využívající AI.