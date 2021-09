Unikly specifikace procesorů AMD Milan-X: skutečně 768 MB L3 cache

Jejich označení s trojkou na konci je jednoznačně řadí do aktuální generace, ostatně o Zen 4 ještě ani jít nemůže, neboť to je architektura chystaná až na příští rok.

Nejzajímavější na zveřejněných specifikacích je to, že tu máme ve všech případech zmíněno 768 MB L3 cache. To znamená, že i 16jádrový model bude využívat osm čipletů, ovšem každý bude mít zapnuta jen dvě jádra, ale plnou cache s přídavkem V-Cache.

Procesory Milan totiž mají maximálně 256 MB L3 cache, čili 32 MB na jeden čiplet. Dobře také víme, že V-Cache má kapacitu 64 MB, která přímo rozšíří původní L3 cache tak, že pro operační systém půjde prostě o jednu 96MB L3 cache. V osmi čipletech to tak bude dělat uváděných 768 MB.

Opět momomo_us nám nedávno předložil i tento obrázek, který ukazuje, že model EPYC 7773X by mohl být na trhu jen o cca tisíc dolarů či desetinu dražší než EPYC 7763, jenž stojí dnes na vrcholu nabídky generace Milan. A to nevypadá vůbec špatně zvláště s ohledem na to, že V-Cache se má uplatnit také v procesorech Ryzen se Zen 3, které by tak rovněž mohly být maximálně o desetinu dražší než dnešní modely, i když v jejich případě bude záležet také na tom, jaké ceny v případě Alder Lake-S nasadí Intel