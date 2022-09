Upscaling Intel XeSS dosahuje v testech solidních výsledků

Intel představil svou technologii pro upscaling rozlišení pomocí AI, XeSS (Xe Super Scaling), zhruba před rokem. Konkurovat bude technologiím Nvidia DLSS nebo AMD FSR a podle testů na Digital Foundry jsou výsledky pozitivním překvapením (označili to zde jako velký úspěch). Je však třeba vše brát trochu s rezervou, protože se testovalo jen v jedné hře, Shadow of the Tomb Raider. Tyto technologie fungují na tom principu, že se hra nechává běžet v nižším rozlišení s mnohem vyšší frekvencí a detaily do vyššího rozlišení se dopočítají pomocí systému umělé inteligence s relativně malým dopadem na výkon. Ostatně dopočítávání rozlišení pomocí AI se už používá i u fotografií např. v představil svou technologii pro upscaling rozlišení pomocí AI,(Xe Super Scaling), zhruba před rokem. Konkurovat bude technologiím Nvidia DLSS nebo AMD FSR a podle testů na Digital Foundry jsou výsledky pozitivním překvapením (označili to zde jako velký úspěch). Je však třeba vše brát trochu s rezervou, protože se testovalo jen v jedné hře, Shadow of the Tomb Raider. Tyto technologie fungují na tom principu, že se hra nechává běžet v nižším rozlišení s mnohem vyšší frekvencí a detaily do vyššího rozlišení se dopočítají pomocí systému umělé inteligence s relativně malým dopadem na výkon. Ostatně dopočítávání rozlišení pomocí AI se už používá i u fotografií např. v Adobe Camera Raw , kde to dokáže dosáhnout mnohdy hodně pozoruhodných a až nepochopitelných výsledků (v dobrém slova smyslu). Ideou u počítačových her je to, že by hra s využitím upscalingu měla běžet při (ideálně) stejné, ne-li lepší kvalitě obrazu, a to vše při vyšší frekvenci, než kdyby se renderovala ve stejném výstupním rozlišení klasicky "postaru".

Podle testů sice XeSS stále trpí na občasné artefakty (zejména moaré efekt, problém s vodou), ale na to, že jde o technologii, která ještě vlastně oficiálně ani nevyšla, dosahuje lepších výsledků než první generace rivalů od Nvidia a AMD, přičemž se dá říci, že je srovnatelná spíše s jejich posledními generacemi (což je pozoruhodné zejména proto, že Nvidia má už za sebou několik let vývoje a praktického nasazení). Zejména technologii AMD FSR novinka od Intelu v několika oblastech překonává. Pokud jde o výkon, v testované hře nabídlo XeSS o 88 % vyšší frekvenci ve 4K při nastavení Performance a o 23 % vyšší při Ultra Quality.

Technologie XeSS bude ze začátku podporována na následujících hrách: Call of Duty: Modern Warfare II, Arcadegeddon, Ghostwire Tokyo, Vampire the Masquerade: Bloodhunt, Ghostbusters Spirits Unleashed, Naraka: Bladepoint, Super People, Gotham Knights, DioField Chronicle, Dolmen, Chivalry II, Redout 2, The Settlers, Death Stranding: Director's Cut, The Riftbreaker, Hitman III, CHORUS, Shadow of The Tomb Raider a Anvil Vault Breakers.