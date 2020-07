USA a Británie hlásí hackerské útoky z Ruska, chtějí vakcínu proti COVID-19

Hackeři zdaleka nejdou vždy jen přímo po penězích. Cenné může být kdeco a v dnešní situaci pandemie nemoci COVID-19 to jsou informace o vyvíjených lécích a vakcínách proti ní (což se pochopitelně dá posléze i zpeněžit). Podle WHO se po celém světě aktivně vyvíjí zhruba 160 vakcín, které jsou v různých fázích vývoje. Funkční vakcína, kterou lze vyrobit levně v dostatečném množství, by dnes byla velmi cenným artiklem. A mnoho států už hlásí to, že se tato výzkumná centra často stávají terčem hackerských útoků, které se snaží o ukradení informací o vyvíjených vakcínách.



National Cyber Security Centre (NCSC) z Velké Británie hlásí, že identifikovala takové útoky, přičemž indicie směřují na ruskou hackerskou skupinu APT29 (známá také jako Cozy Bear), u níž se hovoří o vazbách na ruské tajné služby. Podobné útoky hlásí také Kanada a USA (US Department of Homeland Security, CISA a NSA). Navíc to není poprvé, kdy Spojené státy hlásily podobné útoky, v květnu měla něco takového provádět Čína. Spojené státy a další země také varují před útoky hackery z Íránu nebo Severní Koreje, kteří se v poslední době zaměřují na zdravotnické organizace, farmaceutické společnosti i výzkumné laboratoře.

