USA brání TSMC a Samsungu vývoz 7nm čipů do Číny, Tchaj-wan brání 2nm výrobě v USA

Čím dál více se zdá, že schopnost vyrábět pokročilé čipy na americké půdě bude pro USA ještě více důležitá než dnes a asi spousta lidí si zde asi čím dál více přeje, aby se Intel dostal ve výrobě čipů zpět na výsluní. Vztahy USA a Tchaj-wanu totiž nejsou poslední dobou úplně růžové. Společnost TSMC, která má nejvyspělejší výrobní technologie, je totiž tlačena do různých banů hned z několika stran.

Ze strany USA tu máme tlaky jak na TSMC, tak i na korejský Samsung, aby obě firmy přestaly do Číny dodávat čipy vyráběné 7nm technologií a vyspělejšími. Nedávno se totiž objevily čipy čínské společnosti Sophgo integrované do procesorů Huawei, což opět přililo oleje do ohně. Ban tak odřízl nejen Sophgo od dalších dodávek pokročilých čipů. Pro Samsung to není dobrá zpráva, protože se mu zužuje už tak velmi krátký seznam zákazníků, kteří by si v jeho továrnách mohli nechat vyrábět čipy. Samsung s výrobou kvůli nízké výtěžnosti procesů nemá moc velký úspěch a zákazníci u něj moc nechtějí riskovat výrobu.



Není to ale jen USA, kdo dává bany. Funguje to dokonce i opačně a vypadá to na možný ban ze strany Tchaj-wanu na USA a v podstatě všechny země, které nejsou Tchaj-wanem. Zdejší vládní představitelé totiž nechtějí vývoz jejich technologií ze země, a tak se sice nadále plánuje výstavba továrny TSMC na americké půdě, nicméně vláda chce, aby nejlepší technologie (v budoucnu tedy ta 2nm) zůstala výhradně na Tchaj-wanu. USA se tak budou muset spokojit se staršími procesy, případě budou muset doufat, že se Intelu povede dobře rozjet proces Intel 18A a další.