USA brojí i proti čínskému SMIC, uvažují o zařazení na černou listinu

V červenci jsme se dozvěděli, že TSMC přestane do dvou měsíců dodávat čipy firmě Huawei a tato doba tak nyní již nastává. Poslední wafery s hotovými čipy tak Huawei může od TSMC obdržet 14. září a pak už se bude moci spoléhat na kapacity jiných firem, a to především těch domácích čínských.

Nadějná byla v tomto ohledu především firma SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), která má k dispozici 14nm proces a ještě letos chce rozjet výrobu 7nm procesem. A právě o ní jsme letos v červnu psali, že nesmíme zapomenout ani na to, že i SMIC se může snadno dostat do hledáčku amerických úřadů, a to právě kvůli vztahům s firmou Huawei, jak uvádí Alex Capri (senior fellow, National University of Singapore Business School).