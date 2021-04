USA cílí na čínské superpočítače, na černé listině je nově Phytium a Sunway

USA tak "obohatily" svou černou listinu o sedm dalších firem, z nichž nás budou zajímat především dvě, a sice Tianjin Phytium Information Technology a Sunway Microelectronics (nebo také Shenwei Microelectronics).

Právě společnost Phytium dostala za úkol vývoj serverových procesorů poté, co S pojené státy zakázaly do Číny dovoz výkonných serverových CPU . Phytium ale vyvíjí také desktopové procesory založené na architektuře ARM, ovšem i když využívá coby své výrobní kapacity s největší pravděpodobností linky firmy SMIC, problémy se jí nevyhnou, neboť na černé listině je právě i SMIC.

Společnost Sunway Microelectronics zase známe jako výrobce superpočítačových procesorů i celých systémů. Známe například její manycore procesor SW26010, který je tvořen 260 jádry RISC a využívá jej superpočítač Sunway TaihuLight, což je s výkonem 93 TFLOPS aktuálně čtvrtý nejvýkonnější systém na světě a před ním je už pouze Sierra, Summit a Fugaku.

Americká Bureau of Industry and Security (BIS) je přesvědčena, že Phytium i Sunway svým dílem podporují modernizaci čínské armády, čili že vyrábějí superpočítače používané pro vojenské účely, a to konkrétněji pro vývoj nových zbraní hromadného ničení a jsou také využívány k destabilizačním účelům. BIS také zařadila na černou listinu čtyři provozovatelé superpočítačů v Číně, a to National Supercomputing Center Jinan, National Supercomputing Center Shenzhen, National Supercomputing Center Wuxi a National Supercomputing Center Zhengzhou.

Phytium ani Sunway tak nebudou mít přístup k potřebným americkým softwarovým nástrojům Electronic Desigh Automation (EDA) a jiným, které slouží k navrhování počítačových čipů, takže tvorba nových procesorů bude pro ně velice složitá až v podstatě nemožná, jak uvádí Stewart Randall , který v Šanghaji prodává EDA. Ten dle svých slov za posledních deset let v Číně nenarazil na společnost tvořící procesory, která by nepoužívala EDA od Synopsys či Cadence.

Ceny souvisejících / podobných produktů: