USA dá 5 mld. USD na nabíječky, Tesla otevře 7500 Superchargerů jiným značkám

I když si mnozí myslí, že tlak ne elektromobilitu máme jen tady v Evropské unii (kde byl před pár dny oficiálně uzákoněn zákaz prodeje vozů se spalovacími motory na rok 2035), ani zdaleka to není pravdou. Snahu o přechod na elektrickou dopravu najdeme takřka po celém světě. Velký krok nyní udělalo i USA. Vláda Joe Bidena totiž odsouhlasila plán na rychlý přechod, k čemuž je potřeba vybudovat potřebnou infrastrukturu. A právě té se tento plán týká. Cílem dotačního programu NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure) je postavit 500 tisíc nabíječek do roku 2030. Celkem má být poskytnuto 7,5 mld. USD, přičemž 5 mld. USD je samotný program NEVI na stavbu nabíjecí infrastruktury a 2,5 mld. USD pak na podporu nabíjení na venkově a environmentální politiku pro sociálně slabší komunity.

Jednou z firem, která by měla dosáhnout na část těchto dotací, by měla být i Tesla. Ta do roku 2024 otevře 7500 nabíječek i uživatelům jiných značek vozů než Tesla, což je něco, co už rozjela v mnoha evropských zemích nebo Austrálii (celosvětově má cca 4700 Superchargerů se 43 tisíci nabíjecími stojany). Minimálně 3500 z nich budou rychlonabíječky na Superchargerech s výkonem alespoň 250 kW, další budou pomalejší, příp. půjde o Destination Charging. Kolik by takto Tesla mohla dostat, není známo, ale čistě teoreticky by 7,5 tisíce z 500 tisíc nabíječek bylo 1,5 % a z 5 mld. USD to znamená 75 mil. USD. Aby ale Tesla na dotace dosáhla, bude ale muset udělat pár kroků, tedy splnit podmínky dotačního programu.