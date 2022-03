USA hledají spojence pro novou polovodičovou alianci proti Číně

Vláda Spojených států amerických se tak dle Business Korea či Business Standard snaží najít spojence pro svou polovodičovou alianci s cílem lépe čelit Číně, která sice nepatří v tomto hledisku mezi technologicky nejvyspělejší země, ale její význam roste a už nyní je obrovský, pokud jde o výrobní kapacity na jejím území (ne však nutně čínských firem).

USA se tak nyní snaží vytvořit alianci s Jižní Koreou, Japonskem a Tchaj-wanem, čili s významnými zeměmi, které aktuálně (snad až na Japonsko) pojí také to, že z nich pocházejí firmy disponující těmi nejpokročilejšími technologiemi pro výrobu čipů. Jmenovat můžeme především TSMC, Intel, Samsung, SK hynix či Micron.

Nicméně dle zdroje je aktuální stanovisko jihokorejské vlády takové, že návrh Američanů není akceptovatelný. Jak už bylo řečeno, Čína není na prvním místě mezi zeměmi vyrábějícími polovodičové čipy jen kvůli vlastním, čínským firmám. Právě i jihokorejské firmy mají na jejím území své důležité provozy, přičemž Čína je zase nejdůležitějším světovým odbytištěm pro vyráběné čipy. Nejde tu o koncový trh, ale o jejich další využití pro výrobu elektroniky, počítačů, atd.



Například Samsung Electronics má v čínském Si-an svou jedinou továrnu na výrobu pamětí, která se nenachází doma v Jižní Koreji. Jde přitom o provoz, který každý měsíc začne zpracovávat na 265 tisíc 300mm waferů, a tvoří tak 42 procent kapacit pamětí NAND Flash této firmy. Velice podobné to má SK hynix, ovšem v jejím případě jde o továrnu ve Wu-si a 47 procent vyráběných pamětí typu DRAM.

Je tak pochopitelné, že tyto firmy se obávají reakce čínské strany v případě, že by se jejich země spojily s USA ve snaze omezovat Čínu v rozletu. Ta se přitom už nyní potýká s restrikcemi, které jí znemožňují využívat klíčové technologie pro rozvoj nejmodernějších výrobních procesů, ale to se samozřejmě týká jen čínských firem jako SMIC či Hua Hong. My ale ještě uvidíme, kam tato snaha Američanů povede.

