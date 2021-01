USA zařazují na černou listinu i Xiaomi a další společnosti

Xiaomi je i u nás velice oblíbený výrobce chytrých telefonů či jiné elektroniky, ostatně dle Heureky má mezi první desítkou nejoblíbenějších modelů hned pět svých produktů. Nyní se tato firma, která nedávno díky svému prudkému růstu předstihla na světovém trhu Apple, a stale se tak světovou trojkou, ocitla na černé listině, ovšem není to ta samá (US Entity List), na níž jsou zapsány například společnosti Huawei, DJI či SMIC.

Znamená to, že Xiaomi a dalších osm firem jako výrobce letadel COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) stále ještě může importovat technologie amerických firem bez speciální licence. To jsou takové licence, které se firmám jako Huawei zpravidla nevydávají, čili zatím se společnosti Xiaomi ještě nic tak zásadního nestalo. V tomto případě jde o to, že americké firmy, které mají své podíly či investice ve společnostech zařazených na tuto černou listinu, se této své vazby musí zbavit nejpozději do 11. listopadu 2021. Ovšem v tu dobu už může být vše zcela jinak.

Důvod pro zařazení Xiaomi a jiných na novou černou listinu má být stále stejný, a to údajné vazby na čínskou armádu, ovšem podrobnosti se nedozvíme.

Na hongkongské burze se v reakci na tuto zprávu ze čtvrtka na pátek propadla hodnota akcií firmy Xiaomi o více než deset procent.

