USB-C v nové revizi přinese Power Delivery s 240 W

Rozhraní USB v minulosti nabízelo jen pomalé nabíjení v řádech jednotek wattů (USB 2.0 s napětím 5 V a 500 mA dodávalo jen 2,5 W). To se ale v posledních letech mění a dokáže už nejen pomalu nabíjet, ale také přímo napájet nejedno "hladové" zařízení. Díky USB PD (Power Delivery) lze přes USB napájet i notebooky, přičemž dosavadním maximem je 100 W. To se ale patrně brzy změní.

USB-IF totiž přichází s revizí 2.1 pro USB-C, která má maximální hodnotu pro USB PD posunout až na 240 W. Počítá se tak v režimu Extended Power Range (EPR) a kabely by měly být certifikovány na provoz s napětím 50 V a proudem 5 A, zatímco "pomalejší" kabely by si nechaly označení SPR (Standard Power Range) a měly podporovat napětí do 21 V. Kapacitory v kabelu EPR mají zvládat až 63 V a počítá se s jejich umístěním na obou koncích kabelu, aby se minimalizovaly negativní projevy při vytahování kabelu, který v takovém okamžiku může dodávat až oněch 240 W. S takovým výkonem by USB kabel zvládal napájet i velmi výkonné herní notebooky.

