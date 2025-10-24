Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
To, co ještě minulý rok, vlastně by se dalo říci minulý měsíc, stálo filmaře a VFX editory tisíce, dnes zvládne umělá inteligence během několika minut.
Dnes stejný princip dokáže napodobit několik AI nástrojů i obyčejný smartphone. V nedávném experimentu z kanálu Corridor Crew například autoři vytvořili moderní verzi „bullet time“ efektu pouze se třemi iPhony a nástrojem ComfyUI. Umělá inteligence zde nahradila desítky tradičních procesů – od vyplňování chybějících snímků přes prostorovou interpolaci až po hloubkovou mapu scény. Kombinací neuronových sítí, z‑depth kanálů a kontrolovaných pohybových masek vznikl výsledek srovnatelný s původní filmovou scénou, tentokrát ale bez drahého filmového vybavení i složitých post‑produkčních kroků.
A stejný princip se postupně přelévá i do běžného využití, od krátkých videí přes úpravu portrétů až po restaurování starých fotografií. Nástroje s AI dokážou během minut obnovit vybledlé snímky, doostřit obličeje nebo dokonce přidat chybějící fragmenty obrazu. To, co dříve vyžadovalo trpělivost zkušeného grafika a hodiny práce v profesionálním softwaru, je dnes otázkou několika kliknutí. Tato nová éra vizuální tvorby sice přináší svobodu a volnost v kreativním procesu, zároveň však tato snadno dostupná “magie” nese jistá rizika v tom jak s vašimi daty dále tyto služby nakládají.
Můžete namítnout: „Vždyť své fotky už teď sdílím na Instagramu a Facebooku každý den, tak v čem je rozdíl?“ Pravdou je, že i tyto platformy si nárokují licenci na náš obsah a využívají ho pro cílení reklamy či trénování vlastních systémů. Zásadní rozdíl oproti specializovaným AI generátorům je ale v záměru a intenzitě. Zatímco u sociálních sítí je sběr dat vedlejším produktem jejich hlavní funkce a primárně se soustředí na generování cílené reklamy, u AI editorů je sběr vašich biometrických dat hlavním produktem. Je nutné tedy dobře vědět jaký typ obsahu jim poskytujete. Sám hojně využívám online AI nástroje včetně generování obrázků. Vždy je ale potřeba mít na mysli, zda tento obrázek není až příliš osobní pro to, abych jej sdílel na takovouto službu. Vámi nahrané fotografie tyto servery zpracovávají úplně jiným způsobem než běžné sociální sítě. AI si vaši tvář „neprohlíží“, ale systematicky ji dekonstruuje na matematický model. Analyzuje geometrii, texturu pleti, vzdálenost očí, tvar rtů a vše přetváří ve strojově čitelná data. Tím se vaše tvář se z fotografie stává znovupoužitelným digitálním prvkem, který následně dokáží využít nejen ve vámi požadovaném produktu, ale i nadále pro zdokonalení vlastních modelů.
To bývá většinou základní obchodní model většiny „bezplatných“ AI služeb. Provoz rozsáhlých serverových farem a vývoj sofistikovaných modelů představuje obrovské náklady. Pokud neplatíte službu přímo, poskytujete svá data jako protihodnotu. Zveřejněním osobních fotografií tak odevzdáváte cenný soubor informací. Podmínky použití, které většina uživatelů jen odklikne bez důkladného pročtení, často obsahují klauzule udělující provozovatelům širokou, časově neomezenou licenci k využívání, úpravám a dalšímu zpracování vašich dat.
I kdybychom předpokládali, že služby mají ty nejlepší úmysly, stále zde zůstává významné riziko úniku dat. Centralizované databáze s miliony či miliardami fotografií představují pro hackery lákavý cíl. Jakmile dojde k průniku, může být vaše identita zneužita natrvalo. Pokud je navíc služba propojena s kontaktními údaji, jako je například e‑mail, spojení dat s konkrétní osobou už není nijak složité.
Celkově je tedy vhodné rozlišovat mezi používáním bezplatných online AI nástrojů pro obecné kreativní experimenty a vážnější prací či profesionální tvorbou, kde je nutné pečlivě zvažovat dopady na autorská práva, ochranu soukromí a podmínky služeb. Sám působím v odvětví, kde se běžně podepisují NDA smlouvy, abychom zajistili, že žádná data neuniknou do online AI služeb. I proto se v mém případě často vyplatí investovat do vlastního výkonného hardwaru, kde mohu s AI pracovat flexibilněji a mít plnou kontrolu nad daty i způsobem jejich zpracování. Lokální AI mi totiž umožňuje vyladit každý detail pracovního procesu přesně podle potřeb, a pokud chci, mohu v rámci ComfyUI připojit i velké modely od společností jako OpenAI pomocí API a svěřit jim pouze tu část workflow, kterou jim výslovně povolím. Naproti tomu online služby bývají z důvodu jednoduchosti často výrazně omezené, nabízejí minimum možností pro ovlivnění výsledku a jejich modely generují stále stejný typ výstupu, který nemusí vždy odpovídat představám uživatele.
Sám se v posledních letech snažím většinu svých dat přesunout z cloudových služeb a hostovat si je lokálně. Díky neustále rostoucímu výkonu grafických karet a moderního hardwaru je to dnes snazší než kdy dřív. Výkonná grafika je dnes standardem v herních počítačích i noteboocích, takže už není nutné spoléhat výhradně na cloudová řešení. Nástroje jako Stable Diffusion s rozhraním ComfyUI umožňují prakticky komukoliv provozovat špičkové AI modely přímo na vlastním stroji a navíc s plnou kontrolou nad výsledkem i způsobem jeho zpracování.
A právě zařízení s grafickými kartami GeForce RTX jsou ideální volba pro lokální AI práci díky výkonným jádrům, pokročilé architektuře a optimalizaci na úrovni ovladačů. ComfyUI je navržené přímo pro spolupráci s RTX AI, využívá schopnost extrémně rychlé paralelizace dat a efektivně těží z hardwarové podpory AI funkcí bez jakýchkoliv kompromisů.
Nejnovější notebooky s GeForce RTX umožní nejen běh komplexních AI generátorů typu Stable Diffusion nebo Llama, ale také lokální editaci videa s nasazením AI video filtrů, upscale obrázků pomocí DLSS či Real-Time Super Resolution, trénování vlastních lokálních modelů, akceleraci syntézy zvuku i textu, pokročilou simulaci fyziky nebo ray tracing v reálném čase. Experimentátoři a tvůrci obsahu, nemají problém zprovoznit i pokročilé nástroje pro generování 3D objektů, či AI systémy spojující text, obraz i zvuk dohromady. A podpora AI knihoven jako TensorRT a CUDA-X AI, dále pomáhají v programování a automatizaci procesů.
Například když se vrátím k oné staré černobílé fotografii mých rodičů, proces vylepšení pomocí AI je překvapivě jednoduchý a přístupný i těm, kdo se v AI programech moc nevyznají. Stačí si stáhnout aplikaci ComfyUI a pomocí vestavěného managera nainstalovat tyto dva repozitáře. Prvním z nich je samotný AI model (https://github.com/piddnad/DDColor). Dále, abyste nemuseli ve workflow sestavovat složité cesty, přímo pro tento model je připraven custom node, který to extrémně zjednoduší na pouhé 3 uzly (https://github.com/kijai/ComfyUI-DDColor).
Následně vložíte uzel pro load image, pak onen DDColor uzel a nakonec uzel save image. A to je vše. V custom node DDColor můžete experimentovat s různými nastaveními a intenzity, dokud výsledek nebude odpovídat vašim představám. A nevěřili byste, jakou radost to potom udělá, když táta poprvé uviděl své staré fotografie v živých barvách – emoce, které to vyvolalo, byly neocenitelné. Tento jednoduchý, ale účinný způsob zachování a oživení rodinné historie ukazuje, jak mocná a přístupná může být umělá inteligence.
Díky otevřenosti ComfyUI a vestavěným template workflow pak můžete experimentovat se vším, co vás napadne. Od generování obrázků jen z textu až po krátké videosekvence. Dokonce v template naleznete i ukázku image2video workflow a bez jakéhokoliv složitého nastavení moje mamka nastoupila do rolby.
Hlavní výhoda tohoto přístupu je naprosto zřejmá a zásadní: absolutní soukromí. Vaše osobní fotografie nikdy neopustí váš pevný disk. Nejsou nahrávány na žádný cizí server a analyzovány žádnou korporací. Celý proces, od vstupní fotografie až po finální vygenerovaný obrázek, probíhá v bezpečí vašeho vlastního digitálního ekosystému. Dalším klíčovým benefitem je neomezená svoboda a flexibilita. Nejste omezeni rozhraním a filtry provozovatele. Můžete si stahovat a kombinovat různé modely a ladit každý parametr generování. Váš notebook s GeForce RTX se tak z nástroje pro zábavu promění v kreativní a bezpečné studio.
Přes všechny hrozby by však bylo chybou vidět v AI jen nástroj zkázy. Je to především nesmírně mocný pomocník. Dokonalým příkladem takového pozitivního a zároveň bytostně soukromého využití je i projekt vylepšení oné staré fotografie. Je to úkol s obrovskou osobní hodnotou, vzpomínka, kterou bychom nikdy nesvěřili anonymnímu serveru. Právě zde se naplno ukazuje síla lokálního zpracování a možnost využít neuvěřitelný potenciál AI k obnově rodinné historie, a to vše v naprostém bezpečí a soukromí vlastního počítače.
Volba je na vás: buď budete pouhým produktem v cizím systému, nebo suverénním tvůrcem ve svém vlastním světě.