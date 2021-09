Úspěch, NASA navrtala na Marsu kámen a získala vzorek

Týmu Perseverance se tak první sběr sice nepovedl, neboť zvolený cíl se ukázal jako příliš křehký na to, aby se udržel pohromadě v dutině vrtáku. V ní neuvízlo vůbec nic, a tak rover v automatizovaném procesu do kovové zkumavky určené k pozdějšímu odeslání na Zemi uzavřel pouze malinký vzorek marsovské atmosféry. Jenomže to NASA později plánovala udělat tak jako tak, čili se nedá zatím mluvit o žádné škodě, kterou toto neplánované cvičení přineslo.

Později si NASA našla nový cíl pracovně nazvaný Rochette a tento plochý kámen zkusila ke konci minulého týdne nejdříve obrousit, aby si mohla dané místo pečlivě prohlédnout a zvážit, zda stojí za další vrtací pokus. Upravena byla také celá procedura, kterou NASA už nenechala proběhnout automaticky. Namísto toho nechala proces před zapouzdřením zkumavky pozastavit, aby mohla ještě před tím zjistit, zda se rover do ní vůbec chystá něco uložit, anebo půjde opět jen o "prázdnou" schránku

A jak ukazuje tento obrázek ústí kovové zkumavky, ta je bohatě naplněna odvrtaným vzorkem, přičemž na fotografii je vidět především vnější kruh tvořený koncem dutého vrtáku. Po ověření této fotografie mohla NASA nechat proceduru pokračovat, což znamenalo proběhnutí procesu "percuss to ingest", v němž celá tato soustava pětkrát po sobě krátce zavibruje, aby se ústí zkumavky zbavilo materiálu, jenž by mohl způsobit netěsnost a také by měl vzorek při tom sjet ještě níže. Poté NASA pořídila další fotografie, které ukázaly, že vzorek se skutečně schoval, takže se ukazuje už jen tmavý prostor. Ale to není zrovna žádaný výsledek.

Vzorek tak už vidět není a i když jen těžko mohl z takové pozice vypadnout a NASA předpokládá, že byl uložen, tak přesto se uvažuje o využití sondy systému Sampling and Caching System. Ta bude mít případně za úkol změřit, zda byla zkumavka skutečně zčásti naplněna, ale je možné, že do té doby se objeví fotografie pořízená při příhodnějších světelných podmínkách, která umístění vzorku potvrdí. Právě dnes by měly být pořízeny další snímky, a to při západu slunce na Marsu, aby v celkovém šeru a nepřímém osvětlení lépe vynikl vnitřní prostor zkumavky. Pokud se to nepodaří, pak by měla přijít na řadu zmíněná sonda.