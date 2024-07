Úspěch pro kryptoměny. Ferrari je začne přijímat jako platební prostředek i v Evropě

Ferrari, která svým zákazníkům v USA a Kanadě dala možnost platit za auta pomocí kryptoměn, byly to konkrétně Bitcoin, Ethereum a USDC. Zástupce společnosti Ferrari se nechal slyšet, že systém v těchto dvou zemích využívá zhruba polovina dealerů značky, rozhodně se to tedy netýká všech. Placení pomocí kryptoměn se tu stalo populárním, a tak automobilka oznámila, že platba pomocí kryptoměn se od konce července dostává i do Evropy.

Kryptoměny jsou dnes sice většinou jen prostředkem pro značně volatilní spekulace, nicméně přece jen se najdou i místa, kde se jimi dá skutečně platit. Loni v říjnu to např. umožnila společnost, která svým zákazníkům v USA a Kanadě dala možnost platit za auta pomocí kryptoměn, byly to konkrétně Bitcoin, Ethereum a USDC. Zástupce společnosti Ferrari se nechal slyšet, že systém v těchto dvou zemích využívá zhruba polovina dealerů značky, rozhodně se to tedy netýká všech. Placení pomocí kryptoměn se tu stalo populárním, a tak automobilka oznámila, že platba pomocí kryptoměn se od konce července dostává i do Evropy.

Do konce letošního roku by tato možnost měla být dostupná ve většině zemí, kde je legální placení pomocí kryptoměn (to neplatí o všech evropských zemích). Ferrari řeklo, že na nový systém je připraveno, nebo se připravuje okolo 60 % evropských dealerů. Poněvadž jsou kryptoměny stále značně volatilním prostředkem a komplikovaným pro další směnu, automobilka to chce svým dealerům usnadnit a systém bude při platbě tyto částky v kryptoměně okamžitě konvertovat na fiat měny. Dealeři tak dostanou peníze nikoli ve formě kryptoměn, ale přistanou jim na normálním bankovním účtu v klasické měně. Použité řešení by mělo také ověřovat původ kryptoměny, přičemž zde je otázkou, jak se to bude dělat.