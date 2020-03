Úspěšný Call of Duty: Warzone zavede režim Solos pro vlky samotáře

Call of Duty: Warzone začal jako hra, kde proti sobě v jedné instanci bojuje až 150 lidí, kteří jsou ovšem rozděleni do 50 týmů. Čili každý se na začátku kola ocitne ve společnosti dvou dalších spolubojovníků, což je ostatně nutné k tomu, aby bylo možné ovládat různé stroje a ještě z nich střílet. Řada hráčů by se ale raději spoléhala sama na sebe a ne na dva další, což si v Activision a Infinity Ward jistě uvědomovali, jinak by nově nepředstavili režim s výmluvným označením Solos.

Nový režim Solos je tak určen pro osamocené bojovníky, kteří se budou pohybovat na stejné mapě jako doposud, čili Verdansk inspirované ukrajinským Doněckem. Čili právě režim Solos odpovídá tomu, co Battle Royale vždy znamenal, tedy každý sám za sebe a proti všem.

To ale pochopitelně představuje také jistá omezení a logicky i to, že nebude možné, aby nás člen našeho týmu oživil a také nebude možné ve více lidech osadit velký stroj a vydat se na lov. Respektive možné to samozřejmě bude, ale těžko k tomu opravdu dojde. Stále tu ale budou gulagy, příslušné výzvy a také k zakoupení budou Self-Revive Kits.

Solos také bude o změně herní strategie a Activision k tomu má svá doporučení v několika bodech. Jednak náš největší přítel nebude spolubojovník, ale Intel. Tím se pochopitelně nemíní onen výrobce procesorů, nýbrž celkový přehled a informace o bojišti, což zajistí třeba průzkumný dron, kompas s mapou a jiné nástroje. Dále máme opravdu zvážit využití kontraktů (a to zvláště Recon Contracts), za jejichž splnění dostaneme peníze pro pořízení výbavy. V případě bojů s nepřítelem je namístě opatrnost a ujištění se, že opravdu padl, než se zase začneme přesouvat jinam.

Uvidíme, zda zájem o tuto hru vydrží a vývojáři budou i nadále bdělí v reakcích na požadavky a bolístky hráčů. Těch ostatně získali během prvních 24 hodin na 6 milionů a během tří dnů už jejich počet přesáhl 15 milionů, takže tu je slušná základna.

