Už je upečeno, Microsoft vítá v řadách Xboxu Bethesdu

Microsoft tak už má jistou akvizici firmy ZeniMax Media, přičemž se mluvilo především o studiu Bethesda, které má mezi hráči zvučnější jméno, nicméně do ZeniMaxu patří také id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse Studios. Jde tak o velice významné posílení řad herních studií, která fungují pod Microsoftem a ten je pochopitelně využije v konkurenčním boji proti platformě Sony PlayStation.

Nyní už je tedy vše oficiální, a tak mohl Phil Spencer přivítat nová studia do svého Team Xbox, ovšem dozvíme se z jeho vyjádření také něco nového a zajímavého? Spencer jednak potvrzuje, že chce, aby samotná Bethesda tvořila nové hry stejným způsobem jako doposud, k čemuž má od Microsoftu získat především (finanční) podporu. Ale to je v podstatě obvyklá mantra při podobných operacích.

Vedle toho Spencer vzpomněl na Roberta A. Altmana, zakladatele společnosti ZeniMax Media, který bohužel zemřel letos na začátku února a pak už jen slíbil, že později v tomto roce se dozvíme o budoucích titulech, na nichž se pracuje. Ještě v průběhu tohoto týdne se ale do nabídky Xbox Game Pass přesunou některé hry od Bethesdy, ale detaily ještě nebyly zveřejněny.

Asi nejzajímavější střípek informace je ten, že dle Spencera bude Bethesda a jiní pod ZeniMaxem tvořit i hry, které budou exkluzivní pro Xbox a PC.

Své vyjádření si přichystala také samotná Bethesda, dle níž se zatím nechystají žádné zásadní změny či ohlášení nových produktů. Studio bude prostě dále pokračovat ve své práci, ale potvrdilo, že se do nabídky Game Pass přesune více jeho her. Pete Hines (SVP PR & Marketing, Bethesda) rovněž vzpomněl na Altmana a také na to, že letos už to bude 35 let od založení Bethesdy.





