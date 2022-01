Uzamknutý Core i5-12400 přetaktován na 5,2 GHz díky zvýšenému BCLK

Core i5-12400 a Celeron G6900 mají společné to, že coby procesory nespadající do řady K nemají odemknutý násobič. Majitel by tak neměl mít v ruce možnost je snadno přetaktovat tak jako Core i5-12600K či jiné odemknuté modely, ale to už neplatí díky funkci, kterou nabízí některé základní desky.

Intel tak v nové generaci procesorů Alder Lake-S nabízí širší možnosti přetaktování, a to prostě tak, že umožní zvyšovat limit spotřeby, na nějž je vázán základní takt. Jde o frekvenci procesoru, která vychází z jeho TDP, čili takový 65W model Core i5-12400 by správně měl mít základ na 2,5 GHz a až zvýšením na PL2 (117 W) může dosáhnout turba všech jader či až maximálního turba (4,4 GHz). Pokud ale deska umožní 65W TDP zvýšit, může se zvýšit i základní takt procesoru a tak tomu alespoň mělo být v případě Celeronu G6900 díky funkci BFB na desce ASRock . Zde jde ovšem o něco jiného, a sice o BCLK.

přetaktovaný Core i5-12600

Výsledný takt procesoru se určuje znásobením BCLK a multiplikátoru, čili pokud nemůžeme změnit multiplikátor, zbývá nám BCLK (výchozí 100 MHz). V tom ale byl ukrytý ten problém, že z BCLK vycházel takt například sběrnice PCIe a manipulace s touto frekvencí mohla snadno přinést celkovou nestabilitu systému. V případě generace Alder Lake už ale BCLK nemá být spojena s ničím, co by nešlo v případě potřeby upravit (takt cache a pamětí RAM), čili to vypadá, že máme vyřešeno.

Jenomže daná deska také musí nabídnout možnost odemknutí a zvýšení BCLK, kterou ale nabízí jen málo desek. Jsou to konkrétně Asus Z690 APEX či Z690 HERO s BIOSem verze 0811 a dle Der8auera je k tomu zapotřebí, aby deska obsahovala svůj vlastní generátor taktů, což levnější kusy prostě nenabídnou. A to je škoda, neboť se nám tu už málem vracela doba procesorů Celeron Mendocino či podobných, které se velice dobře taktovaly právě manipulací se základní frekvencí.

V případě Core i5-12400 se můžeme na příslušné desce pokusit o takt až 5,2 GHz, a to zvýšením BCLK na 130 MHz, což ale vyžaduje i snížení rychlosti cache upravením poměru ze 40 na cca 33 a také upravením nastavení pamětí RAM (v tomto případě DDR5), které by rovněž nestíhaly. Nakonec je zapotřebí samozřejmě i zvýšit pracovní napětí procesoru, a to na 1,35 až 1,37 a máme hotovo.

přetaktovaný Core i5-12400

přetaktovaný Core i5-12400

K dosažení taktu 5,2 GHz na stabilním procesoru a systému je pochopitelně třeba i trošku toho štěstíčka a také si tu těžko vystačíme s originálním chladičem, neboť spotřeba i výdej tepla prudce porostou.

​



Nakonec je tu otázka, zda vůbec má smysl něco takového dělat. Výkonnostní nárůst je sice značný (asi o třetinu vyšší výkon v Cinebench), jenomže pokud danou funkci nabízejí jen desky jako Asus Z690 APEX či Z690 HERO v ceně alespoň 14 tisíc korun, rázem se z toho všeho stává jen zajímavost bez praktického významu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: