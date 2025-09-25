Uživatel Steamu se stal prvním, kdo má v kolekci přes 40.000 titulů za 640 tisíc USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Už je mezi námi první uživatel Steamu, který získal titul Game Collector: 40,000+. Sonix má takřka polovinu herního katalogu a utratil za hry mnoho set tisíc USD.
Zatímco kdysi se za hry moc neplatilo (lidé si je pirátsky kopírovali) a hráli se, dnes se hry mnohdy kupují, ale naopak se nehrají. Už jejich sběr se stává tak trochu cílem. Jeden z uživatelů Steamu známý pod jménem Sonix to dotáhl tak daleko, že získal titul Game Collector: 40,000+. Jinak řečeno, jeho knihovna obsahuje přes 40 tisíc různých titulů. Konkrétně nyní je to 40.035 kusů (nepočítá se do toho "shovelware"). Je to zhruba polovina herního katalogu Steamu, přičemž do povědomí se Sonix dostal už v minulosti před několika lety, kdy měl 54 % ze všech dostupných her na Steamu. Počet her se ale na platformě poslední dobou hodně rychle zvyšuje (jen za rok 2024 to bylo okolo 19 tisíc her a jiných aplikací), a tak i přes zběsilé nakupování se toto procento postupně snižuje.
Sonix tento titul získal 23. září 2025 a za hry podle statistik utratil téměř 642 tisíc USD. Pokud bychom počítali nejnižší ceny nakoupených her, šlo by o necelých 249 tisíc USD. Jeho nejoblíbenější hrou je Alien Swarm, ve které strávil přes 550 hodin. V celkem 34 hrách dostal Perfect Game, tedy odemkl každý dostupný "achievement". O uživateli se ví ještě to, že je ze Šanghaje v Číně.
Ze zajímavých statistik tu máme třeba i to, že průměrná cena koupené hry (nepočítají se ty zdarma) činí 8,28 USD a že rozhodně nekupoval jen levné aplikace. Nejdražší byla 3DF Zephyr Lite Steam Edition za 249 USD, v knihovně má také desítky aplikací za 199,99 USD, a to i takové, které mají nízká hodnocení hluboko pod 40 %.
