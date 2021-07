V Amsterdamu umístili ocelový most vyrobený pomocí 3D tisku

3D tisk se dá využít k výrobě nejrůznějších produktů. Společnost MX3D využila tuto technologii k výrobě mostu 12 metrů dlouhého, 6,3 metru širokého a 4,5 tuny těžkého, který je nyní v Amsterdamu nad kanálem Oudezijds Achterburgwal. V tomto případě je ale 3D tiskem technologie založená na standardním svařování (byly použity svářecí dráty, celkem se spotřebovalo 6 tun oceli). Roboti pak nanášeli materiál do požadovaného bionického tvaru.

Zároveň půjde o jakousi laboratoř, protože most je vybaven spoustou různých čidel a v počítači existuje jeho digitální dvojče, na kterém se bude ověřovat přesnost počítačových simulací s realitou. Most měl být původně hotov už v roce 2018, ale objevila se spousta nečekaných problémů, což způsobilo i to, že se most nevyráběl na místě, ale "vytiskl" se v hangáru a na místo se pak dopravil na lodi a zvedl pomocí jeřábu. Čtveřice robotů ho "tiskla" po dobu 6 měsíců. Partnery projektu byly i společnosti Autodesk, Lenovo a další.

