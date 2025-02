V Asusu přetaktovali GeForce RTX 5090 skoro na 3,5 GHz

Spousta značek má dvorní overclockery a v případě Asusu je to např. safedisk. Ten si vzal na paškál grafickou kartu Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral OC Edition a pokusil se s pomocí chlazení tekutým dusíkem dosáhnout co nejvyšších taktů i co nejvyšších výkonů pro překonání světových rekordů. A to se povedlo. Standardní nepřetaktované karty této řady mají frekvenci v Boostu na hodnotě necelých 2,41 GHz a 28Gbps paměti, v případě tohoto Asusu je Boost 2,61 GHz, paměti se nemění. Safedisk ale vyhnal takt čipu až na 3480 MHz, což je necelých 45 % navíc proti standardním taktům (a 33 % nad oficiální přetaktování Asusem) a paměti se dostaly na 34 Gbps. Při 512bitové sběrnici to tak posunulo propustnost z 1,79 TB/s na 2,18 GB/s. Pro praktické testy v benchmarcích ale byly obvykle použity o něco nižší frekvence. Procesorem byl AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX.



Např. v 3DMark Port Royal běžela karta na frekvenci 3281 MHz a povedlo se dosáhnout 43.515 bodů , přičemž standardní karta je zde na cca 37,2 tisíc bodů, jde tak o nárůst 17 %. 3DMark Fire Strike Extreme přinesl s taktem 3077 MHz výkon 58.393 bodů , přičemž standardem je cca 47,2 tisíc (nárůst 24 %), pokud jde o Overall Score. Obojí výše zmíněné je světovým rekordem. Pokud jde o Graphics Score, tam šlo o 66.525 bodů, to už ale světový rekord zdaleka nebyl (tam jde dle databáze 3DMarku o 68.063 bodů).