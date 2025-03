V Austrálii vyvinuli biologický počítač CL1, pracuje s lidskými neurony

Poslední roky přináší spoustu zajímavých revolučních technologií. Všeobecně se začaly používat systémy umělé inteligence, přišly kvantové počítače a máme zde dokonce i počítače biologické. S takovým přišla australská společnost Cortical Labs, která uvedla nový model CL1. Podle ní jde o první počítač takového druhu. Tento počítač má vevnitř lidské neurony, nejsou ale pochopitelně z živého, ale ani mrtvého člověka, jde o umělé lidské neurony. Člověk se tu podílel akorát poskytnutím krve. Krvinky lze totiž přeprogramovat na kmenové buňky a z nich je dostat na buňky jiných typů, např. těch mozkových. Jde o proces, za který byla v roce 2012 udělena Nobelova cena a jde o potenciálně velmi užitečnou technologii pro řešení nemocí nebo úrazů, které vyžadují nové lidské buňky nahrazující ty nefunkční nebo poškozené.

Umělé neurony z lidských buněk se pak musí učit, co je správná odpověď a co špatná. Toho se dosahuje tím, že v případě správné odpovědi jsou odměněny strukturovanými daty, zatímco u špatné pak chaotickými. Neurony jsou připojeny k elektrodám a křemíkovému čipu, vytváří tak neuronovou síť z "pravých" neuronů. Poněvadž ty jsou biologické, vyžadují systémy pro podporu života, tedy řízení teploty, okolních plynů a cirkulaci, jejich životnost je ale jen 6 měsíců (není moc jasné, co se stane pak). Operačním systémem je Biological Intelligence Operating System (biOS) a počítače se může připojit k vnějšímu světu může pomocí rozhraní USB. Pokud jde o cenu, ta činí 35 tisíc USD a počítač se má začít prodávat už v druhé polovině letošního roku, případně být k dispozici přes cloudové rozhraní. Novinka ale vzbuzuje také etické otázky, např. to, zda jsou takové neurony schopny získat vědomí.