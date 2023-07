V benchmarku se objevil záhadný AMD Ryzen 5 7500F: Ryzen za 5000 Kč na cestě?

Prozatím nejlevnějším Ryzenem na architektuře Zen 4 se Socketem AM5 je Ryzen 5 7600. Jde o 6jádrový procesor s podporou 12 vláken, se základním taktem 3,8 GHz a Boostem na 5,1 GHz. Obsahuje 6 MB L2 cache a 32 MB L3 cache, jeho TDP činí 65 W. Má také základní integrované GPU Radeon 710M s pouhými 2 CU na architektuře RDNA2. To slouží spíše jako základní nebo nouzové "zobrazovadlo". Jenže v databázi benchmarku PugetBench se objevil záznam, který napovídá příchodu nového a ještě levnějšího Ryzenu. Připomeňme, že Ryzen 5 7600 stojí 220-230 USD, u nás je jeho běžná cena 5700-5800 Kč s DPH. Touto levnější novinkou by měl být Ryzen 5 7500F.



Nyní je tak otázkou, co se vlastně za takovým označením skrývá. Přídomek "F" by po vzoru Intelu mohl znamenat absenci onoho slabého integrovaného GPU, což mělo být potvrzeno i z dalších neoficiálních zdrojů. Možností je pochopitelně více, mohla by to být teoreticky i absence SMT nebo nižší TDP spotřeba než nynějších 65 W, to je ale nepravděpodobné a prozatím to naopak s největší pravděpodobností opravdu vypadá na chybějící iGPU (lépe řečeno deaktivované).

Počet jader by měl zůstat na 6 (také Ryzen 5 5500 má 6 jader). Hovoří se o tom, že oba takty by se proti modelu 7600 měly snížit o 100 MHz, tedy ten základní se má posunout na 3,7 GHz, Boost pak na 5,0 GHz. Velikosti pamětí cache pravděpodobně zůstanou nezměněny (a pravděpodobně zůstane zachována i 65W spotřeba a přítomnost SMT). Pokud jde o cenu, hovoří se o tom, že by mohlo jít o první Ryzen nové řady, který by se dostal pod 200 USD. Zda by to u nás znamenalo cenu pod 5000 Kč s DPH, těžko říci, spíše bych to ve světle dnešních cen viděl na 5190 Kč.