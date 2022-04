V Británii povolí řidičům autonomních aut sledování TV a filmů za jízdy

Vývoj autonomních vozů postupuje kupředu, nicméně zdaleka ne tak, jak mnohé společnosti očekávaly. Nejedna očekávala autonomní vozy na silnicích už v loňském roce, ale prozatím se stále motáme nanejvýš na 3. úrovni autonomie, která stále vyžaduje dohled řidiče. Velká Británie nicméně připravila soubor nových nařízení, která řidičům autonomních vozů dovolí za jízdy sledovat obsah na obrazovce infotainmentu, tedy např. seriály a filmy. Nebude to však tak jednoduché. Je zde hodně podmínek a jeden významný háček.



Řidič musí být stále připraven převzít kontrolu nad vozem v případě nutnosti a může sledovat obsah pouze na obrazovce infotainmentu. Je to logické, neboť takový systém dokáže přehrávání ukončit v případě nenadálé situace, což by o telefonu nemuselo platit. Sledování telefonu za jízdy tak bude nadále nelegální. Tím nejvýznamnějším háčkem je však to, že toto bude možné provádět jen ve schválených autonomních vozech. A jak jsme si už řekli na začátku, takové prozatím neexistují, a seznam vozů, kde je něco takového povoleno, je prozatím úplně prázdný. Británie se tak tímto jen připravuje na budoucnost a nová legislativa, která by měla vstoupit v platnost v letošním létě, tak prozatím nebude mít žádný praktický význam na silnicích.