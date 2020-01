V čem se budou lidé prohánět po Měsíci? Lexus ukazuje návrhy lunárních vozidel

Automobilka Lexus patřící do koncernu Toyota vidí budoucnost lidstva i na Měsíci. A jak by se budoucí obyvatelé přirozené družice Země obešli bez dopravních prostředků? Na to, jak by taková měsíční vozidla mohla vypadat, odpovídají návrhy jako vystřižené ze sci-fi filmu, s nimiž přišlo pět designérů z Evropského studia pokročilého designu.

Podle firmy Lexus by měsíční vozidla měla být jednoznačně elegantní, lesklá a speciálně uzpůsobená pro pohyb na měsíčním povrchu. Pro časopis Document Journal bylo vytvořeno sedm konceptů lunárních vozidel, které se některými designovými prvky inspirovaly u luxusního futuristického elektromobilu Lexus LF-30.

Jeden z návrhů pojmenovaný Zero Gravity je svým vzhledem a také usazením pasažéra podobný motocyklu. Jedna důležitá věc ale už na první pohled chybí - jsou to kola. Toto lunární vozidlo totiž počítá s magnetickou levitací. Dalším zajímavým konceptem je Lexus Cosmos, který má jako dominantní prvek protáhlou prosklenou kabinu, aby se cestující mohli za letu kochat výhledem na okolní měsíční krajinu.

Model Bouncing Moon Roller chráněný flexibilní "bublinou" by se měl dokázat vypořádat s různě obtížným terénem. Lexus Lunar Cruiser by mělo být víceúčelové vozidlo pro hladkou jízdu po drsném měsíčním povrchu nebo pro let nad ním a Lexus Moon Racer má sloužit k rekreační jízdě v nevelké skleněné kabině určené pro jednoho člověka. Návrh pojmenovaný Lexus Lunar Mission je loď určená k dopravě lidí na Měsíc, další koncept nazvaný Lexus Lunar je navržen k bezpečnému zkoumání Měsíce.

Bohužel se ve všech případech jedná pouze o teoretické návrhy, takže skutečné lunární dopravní prostředky mohou v budoucnosti mnohem méně připomínat atraktivní vozidla ze sci-fi filmů. Na častější pohyb lidí po Měsíci bude ale nutné ještě nějakou dobu počkat, v současné době se pozornost upíná k programu NASA Commercial Crew Program, který má za cíl vyvinout a provozovat transportní systémy do vesmíru pro lidskou posádku. NASA na něm pracuje společně se soukromými společnostmi, jako je SpaceX a Boeing.